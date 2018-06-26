اللعيبي يبحث مع شركة روسية تطوير قطّاعي النفط والغاز

الإقليم: 7 ملايين لتر يومياً حاجتنا الفعلية من البنزين

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير النفط جبار اللعيبي، أمس الثلاثاء، مع شركة روسية امكانية تطوير قطاعي النفط والغاز في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن «وزير النفط جبار علي اللعيبي، استقبل اليوم (أمس) المدير العام لشركة (سيوز نفت غاز) الروسية غيسا غوشيتل والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث افاق توسيع التعاون المشترك لتنفيذ المشاريع النفطية في البلاد».

وأكد اللعيبي، بحسب البيان «حرص الوزارة على بناء علاقات تعاون رصينة مع الشركات العالمية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع وبما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة».

من جهته اكد المدير العام لشركة «سيوز نفت غاز» الروسية رغبة شركته بـ»توسيع افاق العمل المشترك مع الوزارة وشركاتها الوطنية للتعاون الامثل في تنفيذ المشاريع في الحقول النفطية».

وتسهم شركات روسية رائدة مثل «غازبروم نفط» و«لوك أويل» بنحو كبير في قطاع النفط العراقي، اضافة الى الاستثمارات الروسية في هذا المجال والتي تصل إلى 10 مليارات دولار.

ووقعت شركة روس نفت عقوداً مع حكومة كردستان لاستثمار نحو 3 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في وقت تؤكد بغداد أن جميع الصفقات التي أبرمتها أربيل من دون موافقتها غير قانونية.

وسلمت الشركة الروسية في تشرين الثاني الماضي نحو 1.3 مليار دولار إلى الاقليم بموجب العقد كمدفوعات مسبقة عن إمدادات نفطية، استخدمتها أريبل لتسديد ديون الشركات الأجنبية العاملة على أراضيه، وستُستثمر المبالغ المتبقية في مشاريع البنية التحتية وتطوير خمسة حقول نفط.

وأكدت بغداد مرات كثيرة، أنها في حلّ من التعاقد النفطي الذي أبرمته حكومة إقليم كردستان مع روس نفت، داعية الشركة إلى التفاوض معها مباشرة.

في السياق، حدد محافظ أربيل نوزاد هادي أمس الثلاثاء الحاجة الفعلية من مادة البنزين لإقليم كردستان بـ7 ملايين لتر يوميا، واصفا ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين حكومة الاقليم، ووزارة النفط الاتحادية بإرسال 5 ملايين لتر يوميا بانها «لا تكفي».

وقال هادي في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل: «تم الاتفاق على ارسال وزارة النفط خمسة ملايين لتر من مادة البنزين الى إقليم كردستان يوميا فمليونان لأربيل، ومثلها للسليمانية ومليون واحد الى دهوك بسعر 600 دينار للتر الواحد».

وأضاف انه «طالبنا مبدئيا ان يتم توزيع الكميات المرسلة على سيارات الأجرة، وحافلات النقل»، مشيرا الى ان «أربيل وحدها تحتاج يوميا الى اكثر من مليونين ونصف المليون لتر من البنزين».

وتابع هادي ان الحاجة الفعلية لإقليم كردستان من مادة البنزين تقدر بـ7 ملايين لتر يوميا اذ ان 5 ملايين لتر لا تكفي لأربيل، والسليمانية، ودهوك.

وكان رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد مطلع شهر أيار الجاري عن موافقة وزارة النفط الاتحادية على ارسال 5 ملايين لتر من مادة الـ»بنزين» الى الإقليم يوميا.