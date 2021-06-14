نوايا
ليس عليكَ أنْ تكونَ نبياً
لترتدي وجهكَ الساخن ،
بعضُ أمنياتكَ حُمّى تتناسلُ فوق جبينٍ عاطل ..
ليس عليك
أن تسكنَ مآذنَ تصرخُ ليلَ نهار،
تقتلَ صوتكَ بأدعيةٍ ليست للرب ..
ليس عليك أن تتوهمَ
أن خطاياكَ الكبرى
نزواتٌ متأخرةٌ لشياطينَ مُحارِبة ..
كان عليك
أن تزعمَ أن مجنونا أقصى رأسك
يتسلل في وقتٍ خائن
يوحي لك
أن تقرأ آياتٍ ليست للتنزيل
أو تطوي آخرَ صفحاتِ الوحي ..
كان عليكَ حقا
أن تدركَ قبل الآن
أن ظِلَّك في أطرافِ الأرض
يطلقُ ساقيهِ لوهْم الريح
يعقدَ صلحاً مع آلهةٍ أخرى ..
كان عليك إذن
أن لا تقرعَ طبولَ استراحةٍ أخيرة
لجنود لم تهزم بعد ..