العمل والبنك الدولي يبحثان تقديم خدمات لسبع محافظات بنحوٍ عاجل

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث الفريق المكلف لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة المشكل بالتعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الدولي، أمس الاحد، تنفيذ برامجه بشأن تقديم الخدمات بشكل عاجل للمناطق المحررة ضمن المحافظات المشمولة بالمشروع.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في تصريح صحفي ان” الفريق سيقوم بتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات المتفق عليها للمناطق المحررة بشكل عاجل نظراً للوضع الانساني الخاص الذي تعيشه تلك المناطق وعلى الخصوص الاطفال والنساء.”

واضاف ان” المشروع سيقدم خدماته للمناطق المحررة ضمن سبع محافظات هي (نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك وديالى وبغداد وبابل)”، مشيرا الى ان” الخدمات تتضمن الدعم النفسي والمادي لتلك المناطق وتنفيذ برنامج النقد مقابل العمل بشكل عاجل.”

من جانبه اعلن مدير المشروع المكلف لدعم الاستقرار في المناطق المحررة عزيز ابراهيم ان” البنك الدولي اطلق وبإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعا طارئا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق وخاصة في المناطق المحررة من داعش الارهابي والمتضررة من العمليات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات (التخطيط والصحة والتربية).