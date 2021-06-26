منتخبنا الوطني يلاقي قطر والبحرين وعمان في كأس العرب

اليوم.. منتخبنا الشبابي يواجه السنغال

متابعة ـ الصباح الجديد:

اوقعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم المقررة في قطر شهر تشرين الثاني المقبل، منتخبنا في المجموعة الاولى إلى جانب البلد المضيف والبحرين وسلطنة عمان، في حين تكونت المجموعة الثانية من الكويت والإمارات وسوريا وموريتانيا، والثالثة من المغرب والسعودة والأردن وفلسطين، والرابعة ضمت الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

ويلعب منتخبنا أولى مباريات في دور المجموعات يوم 30 تشرين الثاني المقبل امام منتخب سلطنة عمان في الساعة 7 مساء، ويلاقي البحرين في ثاني مبارياته في الساعة الواحدة ظهر يوم 3 كانون الأول المقبل، في حين يلاعب يطر في الساعة 10 مساء يوم 6 من الشهر ذاته.

من جانب اخر، يلعب منتخبنا الوطني للشباب اليوم امام منتخب السنغال في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما.. وكان السنغال بطل النسخة السابقة تغلب على جزر القمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتمكن منتخب الشباب من الفوز على نظيره اللبناني في الجولة السابقة بهدفين من دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، وقادها الحكم التونسي أمير الوصيف.وحملت أهداف المباراة إمضاء اللاعبين بلند حسن في الدقيقة 16 وعبد القادر أيوب في الدقيقة 83.وذكرَ المدرب المساعد لمنتخب الشباب، حسان تركي: ان اللاعبين قدموا أداءً أفضل من مواجهة جزر القمر، وتجاوزنا رهبة المباريات الدولية. مبيناَ: إن الفوز كان مستحقاََ وفق الأداء الفني الجيد الذي قدمه اللاعبون.

وأضافَ: عملنا على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى قبل مواجهة لبنان، وقد حققنا المطلوب بنسبة كبيرة.واختتمَ المدرب المساعد لمنتخب الشباب، حسان تركي، حديثه بالقول: إن هذا الجيل سيكون مميزاً، وهو بحاجة للوقت فقط من أجل اكتساب الخبرة اللازمة لهكذا بطولات.

من جانب اخر، غادرَ لاعب منتخب الشباب (شوان سيروان) مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة المصرية القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب.وذكرَ والد اللاعب شوان سيروان، في تعهدٍ خطي لرئيس الهيأة التطبيعية ورئيس بعثة المنتخب الدكتور حيدر عوفي: أن اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ البداية، ولكن ضغوطاتي عليه أجبرته على التواجد مع المنتخب برغم انه لا يجيد اللغة العربية والانكليزية والكردية.

وتابع سيروان عثمان: أن الملاك التدريبي، بقيادة المدرب عماد محمد، لم يقصر إطلاقاََ مع نجله، وحاول إدخاله في أجواء البطولة، ولكن رغبة شوان لم تكن متواجدة، وهو ما أثر عليه وعلى أدائه في التدريبات.

واختتمَ والد اللاعب: أقدم شكري لجميع اللاعبين في منتخب الشباب بسبب تعاملهم المثالي والعائلي مع شوان، وكذلك الجهاز الفني، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام.من جانبه، أبدى مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، استغرابه من طريقة خروج اللاعب وفي هذا التوقيت الحرج في البطولة.موضحاً: انه تعامل مع اللاعب كمحترف، وحاول إدخاله في أجواء اللعب والبطولة، ولكن رغبته كانت شبه معدومة أو في نزهة، على عكس اللاعب بلند حسن الذي انصهر مع المنتخب بوقت قياسي، وقدم أداءً مثالياََ أقنع به الجهاز الفني.

وبيّن عماد محمد: تصرفات شوان سيروان لن تؤثر عليّ في طريقة التعامل مع اللاعبين المحترفين مستقبلاََ، وستبقى أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل من لديه الرغبة الحقيقية في تمثيل منتخب العراق.