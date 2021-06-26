اليوم.. طواحين هولندا تلاقي التشيك وصراع بين البرتغال وبلجيكا

عقوبات محتملة على مقدونيا الشمالية في يورو 2020

العواصم ـ وكالات:

تشهد مباريات دور الـ 16 لكأس امم اوروبا 2020 مساء اليوم مباراتان الاولى بين هولندا والتشيك في الساعة 7 مساء ، وفي الساعة 10 مساء يلتقي البرتغال وبلجيكا.. وسيدير الحكم الألماني فيليكس بريش مباراة ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بين بلجيكا والبرتغال الذي سيقام على ملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية مساء اليوم.. وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن بريش سيدير المباراة بجانب مواطنه ماركو فريتز كحكم مساعد والبلغاري جورجي كاباكوف كحكم رابع.

في حين سيدير سيرجي كاراسيف المباراة الأخرى في ثمن النهائي مساء اليوم الأحد، بين هولندا وجمهورية التشيك على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، ويضم فريق التحكيم الإنجليزي ستيوارت أتويل كحكم مساعد والفرنسية ستيفاني فرابارت كحكم رابع.

يشار إلى أن بريش أدار مواجهة هولندا وأوكرانيا، والتي أقيمت على ملعب جوهين كرويف في أمستردام، وعاونه البولندي بارتوش فرانكوفسكي كحكم رابع، والألماني ماركو فريتز لتقنية الفيديو المساعد.يذكر أن منتخب البرتغال حامل اللقب، احتل المركز الثالث بالمجموعة السادسة ليتأهل لثمن نهائي يورو 2020، ليصطدم بمنتخب بلجيكا.

إلى ذلك، حذر دالي بليند لاعب هولندا المخضرم، زملاءه من اللعب بثقة زائدة أمام جمهورية التشيك في ثمن نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في بودابست، اليوم الأحد.وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الثالثة بعد فوزه بمبارياته الثلاث، في حين احتلت التشيك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، لكن بليند أبدى قلقه من خطورة المنافس.وأبلغ المدافع الصحفيين في مؤتمر صحفي: «لا يمكننا الاستهانة بفريق مثل المنتخب التشيكي.. أتفهم أن إحصاءات المواجهات السابقة بيننا في صالحهم ولذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا في المباراة».وخرجت هولندا من تصفيات بطولة أوروبا 2016 على يد المنتخب التشيكي، الذي انتصر ذهابا وإيابا.

وأضاف بليند: «الثأر قد تكون كلمة قاسية لوصف تعاملنا مع المباراة، لكننا بذلنا جهدا كبيرا للوصول إلى هنا، ونتطلع حقا إلى المرحلة التالية. نحن في الأدوار الإقصائية الآن وهذه مرحلة جديدة تماما».وأكد مدافع هولندا أن شدة التدريبات ومستوى التركيز لم يتغيرا، برغم أن البطولة دخلت الآن مراحل خروج المهزوم.وأردف: «كل ما يهم الآن هو النتائج وهذا نوع من الضغط مختلف تماما عن الذي واجهناه في دور المجموعات. لكن هذا لم يغير من استعداداتنا. ما زلنا نستعد بأفضل ما لدينا ولن تكون الأمور مختلفة عما فعلناه قبل المباريات الأخرى».

وفي سياق اخر، أشاد اللاعب الدولي السابق رود فان نيستلروي، مساعد المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بوير، باللاعب ممفيس ديباي، نجم المنتخب «البرتقالي» المنضم حديثا لفريق برشلونة.وقال فان نيستلروي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن لاعب يشبهه في صفوف المنتخب: «ممفيس لاعب أرى غالبا أن لديه تركيزا واضحا وقناعة ورغبة في أن يكون الأفضل في الفريق الذي يلعب فيه.. إنه أمر رائع».ولدى سؤاله عن القدرة الهجومية لمنتخب بلاده، أشاد نيستلروي الذي اعتزل بعد مشاركته في 70 مباراة دولية وإحرازه 35 هدفا دوليا، بالمهاجمين الذين يضمهم منتخب هولندا، عقب تسجيلهم 8 أهداف في الانتصارات الـ3 في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

وقال لاعب إيندهوفن ومانشستر يونايتد وريال مدريد وهامبورج ومالاجا الأسبق: «ممفيس وجورجينيو فينالدوم أظهرا ما يمكنهما فعله والإحصائيات لا تكذب.. إنهما لاعبان حاسمان للغاية».وأضاف: «من المؤلم أن يضطر لوك دي يونج لمغادرة المنتخب» في إشارة إلى إصابة مهاجم إشبيلية الذي سيغيب لبقية البطولة، في تدريبات يوم الثلاثاء الماضي.لكن أسطورة كرة القدم الهولندية السابق صاحب الـ44 عاما، أشار إلى أن لاعب فولسبورج الهولندي ووت ويجهورست «مهاجم رائع للغاية».

ومن جانبه، أكد المدافع دالي بليند، زميل ممفيس ديباي السابق في مانشستر يونايتد، أنه «لاعب مميز» يمكنه القيام بـ «أمور سحرية» عندما يهاجم.وشدد دالي بليند على أنه منذ أن كان في مانشستر يونايتد، تطور ممفيس «بسرعة كبيرة».وستواجه هولندا اليوم منتخب جمهورية التشيك بمدينة بودابست في ثمن نهائي البطولة الأوروبية؛ وحال تجاوزت ثمن النهائي، ستواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة ويلز-الدنمارك.فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقًا حول انتهاك محتمل لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد، من جانب منتخب مقدونيا الشمالية في بطولة اليورو.وذكر اليويفا، أن التحقيق سيكون حول سوء سلوك مزعوم، وانتهاك محتمل لبرتوكول يويفا للعودة للعب، من جانب منتخب مقدونيا الشمالية خلال جمع عينات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهولندية أمستردام في 19 حزيران الجاري.وخسر منتخب مقدونيا الشمالية 0-3 أمام هولندا بعد ذلك بيومين في أمستردام، كما أنه خرج من منافسات البطولة.

ووضع اليويفا، قواعد صارمة بخصوص البطولة، مع وضع المنتخبات في فقاعات وإجراء فحوصات دورية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، عقوبات، في حال ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتلك الفحوصات.