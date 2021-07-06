الليلة العجيبة.. التحول الحسي في حكاية رجلٌ بلا طموح

رند علي

هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا طموح ؟ عزيزي القارئ هل تخيلت يوماً أن تحيا يوماً حياة مرفهة يتوفر فيها كل ما تحتاج لدرجة انك لا تملك هدفاً تسعى نحوه ، كيف يصبح طعم الحياة بدون السعي نحو هدفاً ما .

هذه كانت حياة الملازم فريديرتش ميكائيل فون آر ، ملازم الاحتياط في سلاح الفرسان إلى أن حدث حدثٌ مفصلي في حياته وهو تلك العجيبة ، ليلة السابع من يونيو في العام 1913 ..

عُثر على مذكرات الراوي في شكل رزمة مغلقة بمكتب الملازم فريديرتش بعد أن سقط قتيلاً في معركة ( راوروسكا) في خريف 1914 . والمذكرات هي عبارة عن قصة حقيقية عاشها الفقيد بكل تفاصيلها . تعهدت بها عائلته إلى الكاتب ستيفان زفايغ لنشرها مكتفياً فقط بتغيير الأسماء دون تعديل أو اضافة أي شي آخر .

انعدام الطموح

بطل الرواية شخص يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً ، من الطبقة البرجوازية ، توفي والداه في وقت مبكر تاركين له ثروة كافية تعفيه من التفكير في كسب العيش أو النحت في مسيرة مهنية ، حتى دراسته في الأكاديمية حصل عليها بفضل علاقاته الأسرية .

يلاحظ القارئ في بداية الرواية تكرار مفهوم ( انعدام الطموح ) فيقول الراوي ( وقد كنتُ الوريث الوحيد ، فوفرت لي فجأة استقلالية تعفيني من أي عمل ، بل مكنتني حتى من تلبية رغباتي في الإنفاق والترف . لم يكن لدي أي طموح ).

( كانت لدي كل متع شاب مميز ، نبيل وثري وفوق هذا مسارُ بلا طموحات ).

غير ان هذه الحياة المرفهة زادت من احساسه بالرتابة والخمول وقد ملَ من اهتمام المجتمع بمظهره المتميز لم يسد نبله وماله الفراغ الذي تركه غياب الطموح . لكن بعد تلك الليلة العجيبة لم تعد أيامه متشابهة.

(ومع ذلك أستطيع أن أقول إني لم أكن في تلك الفترة تعيساً قط ، وذلك لأنه نادراً ما لا يقع إرضاء رغباتي، ولأني كنتُ أجد على الدوام تقريباً كل ما كنت أطلبه من الحياة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حقيقة أني تعودت أن أجد من القدر كل ما أرغب فيه ، حتى أني لم اعد أجد شيئاً آخر أطلبه منه، دفعتني شيئاً فشيئاً إلى أن أستخلص أن حياتي تفتقر إلى الكثافة وأنها غدت ، في حد ذاتها ، رتيبة).

يبدأ فصل جديد من حياة الراوي عند توجه إلى إحدى ميادين سباقات الخيل إذ أن مشهد تفاعل الجماهير مع انطلاقة مسابقة الخيول ومعرفة المنعطف الذي يصله المتسابقون من خلال حركة رأس الجمهور والتطويح بالبطاقات يزيدُ من حركية الأجواء، لكن ذلك يمر دون أن يكون له وقع كبير على مشاعر الراوي ، إلى أن تجذبه رؤية امرأة تختلف عن الكثير من النساء اللائي مروا في حياته بمواصفاتها الجسدية وضحكتها المغرية وهي تحظى باهتمام المحيطين بها، فيبدأ بملاعبة هذه المرأة ومتابعة ضحكاتها المجلجلة لكن سرعان ما يمل منها عندما يكتشف أن زوجها (لاجوس) الرجل البدين الذي تتناثر منه تذاكر السباق رغماً عنه في زحمة الميدان، فتقع أحدى التذاكر أمام قدميه فيخفيها عن لاجوس، وهناك يكتشف أن هذه التذكرة الي أخفاها بقدميه هي البطاقة الرابحة وهنا ينتابه تأنيب ضمير بأن ماحصل عليه من مال بسبب هذه التذكرة هو في الحقيقة مالُ مسروق تصرف لايليق بملازم في سلاح الفرسان ونبيل من نبلاء الطبقة البرجوازية ، (لقد كان الشعور بالطهر الأخلاقي، ذلك الإحساس الذي كان بالنسبة إلي مسألة بديهية تماماً كعادة الأحتفاظ بالمفروشات النظيفة، يجد فظاعة في أي احتكاك ، وإن يكن سطحياً ،بهذه الورقات النقدية ). فيقرر هنا إعادة المال عن طريق المراهنة على ( تيدي) الحصان الأقل حظاً بالفوز لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن ، يفوز تيدي ومكسبه يزداد من المال المسروق، فيما يرفضُ الراوي تجاهل الموقف الذي يسميه بالمخجل، على الرغم من ذلك فإن ما يسكنهُ في العمق هو الشعور بالفخر والسعادة. (وفجأة أدركتُ ببساطة، وفي التماعة ضمير خاطفة، كما لو أن عود ثقاب اشتعل فوق ظلمة ذاتي العميقة، أن الخجل هو مااردتُ أن أشعر به داخل أعماقي هو نوع من الفخر الخفي، بل بالسعادة لأني ارتكبت هذه الحماقة). وبسبب ماحدث إدرك الراوي بأنَّ مشاعره لم تمت بل مدفونة تحت رمال من اللامبالاة فإذا به تنتفضُ بعد تجربة السباق. وبعد تشجيعه( بلا وعي ) للحصان تيدي ، قوة الفرح كسرت الحاجز الذي كان بينه وبين الآخرين رغبته في التواصل مع الآخرين وأختبار تجارب أخرى. ( فهمت أن عاطفتي همدت ببساطة ، وأنها انتهكت تحت أقدام الأوهام الأجتماعية، تلك الرؤية المثالية للرجل الجنتلمان، ومع ذلك ، وفي داخلي أيضاً ، وفي أعمق أعماقي، في تلك الآبار والقنوات المطمورة، كانت سيول الحياة المحمومة تتدفق ، كما هو الحال مع الجميع ). (لم أكن قادراً على تصور أن حيازة مبلغ من المال بإمكانها أن تلهبني هكذا ، أو أن في وسع امرأة أن تثيرني بهذه الطريقة. لاشيء ، لم يكن في قدرة أي شي أن ينتزعني من خمول مشاعري، أو أن يشعل في حماسة مماثلة).

يتكسر الحاجز البشري بين الراوي والناس فيخرج الى المنتزهات العامة ويعاين الناس ويشعر بظروفهم وبالفروق بينهم وبين ابناء طبقته البرجوازية ويحاول سد فراغ الوحدة الذي يشعر به ، يبدأ هنا بملئ هذا الفراغ عن طريق محاولة أغداق المال على طفل فقير يشاهد الألعاب ولايملك النقود لللعب او عن طريق الجلوس مع أسرة على نفس الطاولة في إحدى الحانات الفقيرة ، ساعاتٍ قليلة كانت كفيلة بتوفر إمكانية تحول في شخصية الراوي. المتتبع للحدث يلاحظ التغيير بين شخصية الراوي عندما كان في ميدان السباقات يراقب المرأة وبين شخصيته بعد أن التحم مع الجمع وخبر تجربة الحماسة والفوز ، أختلاف الناحية الحسية بشخصية بطل الرواية الذي حاول محاولة فاشلة بعد الفوز في كسب ود الأسرة البسيطة التي تجنبته بسبب شعورهم بأنه احد أبناء الطبقة النبيلة وان مكانه ليس في هذه الحانة المتواضعة.