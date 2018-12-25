تضحكُ كشمس.. وتطيرُ كغيمةٍ خضراء

سعد جاسم

صديقتي راقصةُ الباليه

التي تُشبهُ حمامةً بيضاء

لاتعرفُ غيرَ أن تضحكَ

اقولُ لها: أنتِ جميلةٌ

فتضحكُ كشمس

أقولُ لها: أنتِ مجنونةٌ

فتضحكُ كموجة

أقولُ لها: البلادُ تحترق

فتضحكُ كغزالةِ جريحة

أقولُ لها: العالمُ في خطر

فتضحكُ كنمرةِ شكسبير

أقولُ لها: الحياةُ جاحدةٌ

فتضحكُ كموناليزا غامضة

أقولُ لها: أحبكِ

فتضحكُ

وتضحكُ

حتى تصبحَ غيمةً خضراءَ

تطيرُ وتضحكُ

تتعالى وتضحكُ

ومن هناااااااااك

من الأعالي البعيدةِ

تمطرُني بالقبلاتِ

وبالضحكِ الأخضر

أقولُ لها: إنزلي أرجوكِ

فتضحكُ

وتضحكُ

و

ت

ض

ح

ك

حتى تغمرَ العالمَ كلَّهُ

بالضحك