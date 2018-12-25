  • الثلاثاء , 25 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • تضحكُ كشمس.. وتطيرُ كغيمةٍ خضراء

تضحكُ كشمس.. وتطيرُ كغيمةٍ خضراء

ثقافة
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سعد جاسم

صديقتي راقصةُ الباليه
التي تُشبهُ حمامةً بيضاء
لاتعرفُ غيرَ أن تضحكَ
اقولُ لها: أنتِ جميلةٌ
فتضحكُ كشمس
أقولُ لها: أنتِ مجنونةٌ
فتضحكُ كموجة
أقولُ لها: البلادُ تحترق
فتضحكُ كغزالةِ جريحة
أقولُ لها: العالمُ في خطر
فتضحكُ كنمرةِ شكسبير
أقولُ لها: الحياةُ جاحدةٌ
فتضحكُ كموناليزا غامضة
أقولُ لها: أحبكِ
فتضحكُ
وتضحكُ
حتى تصبحَ غيمةً خضراءَ
تطيرُ وتضحكُ
تتعالى وتضحكُ
ومن هناااااااااك
من الأعالي البعيدةِ
تمطرُني بالقبلاتِ
وبالضحكِ الأخضر
أقولُ لها: إنزلي أرجوكِ
فتضحكُ
وتضحكُ
و
ت
ض
ح
ك
حتى تغمرَ العالمَ كلَّهُ

بالضحك

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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