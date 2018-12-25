تضحكُ كشمس.. وتطيرُ كغيمةٍ خضراء

سعد جاسم
صديقتي راقصةُ الباليه
التي تُشبهُ حمامةً بيضاء
لاتعرفُ غيرَ أن تضحكَ
اقولُ لها: أنتِ جميلةٌ
فتضحكُ كشمس
أقولُ لها: أنتِ مجنونةٌ
فتضحكُ كموجة
أقولُ لها: البلادُ تحترق
فتضحكُ كغزالةِ جريحة
أقولُ لها: العالمُ في خطر
فتضحكُ كنمرةِ شكسبير
أقولُ لها: الحياةُ جاحدةٌ
فتضحكُ كموناليزا غامضة
أقولُ لها: أحبكِ
فتضحكُ
وتضحكُ
حتى تصبحَ غيمةً خضراءَ
تطيرُ وتضحكُ
تتعالى وتضحكُ
ومن هناااااااااك
من الأعالي البعيدةِ
تمطرُني بالقبلاتِ
وبالضحكِ الأخضر
أقولُ لها: إنزلي أرجوكِ
فتضحكُ
وتضحكُ
و
ت
ض
ح
ك
حتى تغمرَ العالمَ كلَّهُ
بالضحك