  • الثلاثاء , 25 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ارجوكم ايها الصغار

ثقافة
0 تعليق
23 views

ليوبيفوي رشوموفيج
ترجمة د.ضياء نافع

عندما قرأت هذه القصيدة الصغيرة في نصها الروسي تذكرت بيتا فلسفيّا شهيرا للمعري في قصيدته سبيل المجد وهو – ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل.
مقاطع
ارجوكم ايها الاطفال الصغار
خذوا بنظر الاعتبار
ان الكبار
يحبون كتابة الترّهات
على هذا الجدار
وذاك الجدار
مثلا-ساشا السمين
دماغه ثخين
نينا تحب كوليا
من سنين
يسقط مجلس ادارة المبنى
الذي نسكن فيه
وما زلنا
والكثير من الشعارات
والقفشات
والنكات
وبقيّة الترّهات…

ولد الشاعر والناثر وكاتب المقالة الصربي رانكو ايوفوفيج العام 1941 في الجبل الاسود، وهو خريج كلية الفيلولوجيا (اللغات وآدابها) في جامعة بلغراد .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة