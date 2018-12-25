ارجوكم ايها الصغار

ليوبيفوي رشوموفيج

ترجمة د.ضياء نافع

عندما قرأت هذه القصيدة الصغيرة في نصها الروسي تذكرت بيتا فلسفيّا شهيرا للمعري في قصيدته سبيل المجد وهو – ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل.

مقاطع

ارجوكم ايها الاطفال الصغار

خذوا بنظر الاعتبار

ان الكبار

يحبون كتابة الترّهات

على هذا الجدار

وذاك الجدار

مثلا-ساشا السمين

دماغه ثخين

نينا تحب كوليا

من سنين

يسقط مجلس ادارة المبنى

الذي نسكن فيه

وما زلنا

والكثير من الشعارات

والقفشات

والنكات

وبقيّة الترّهات…

ولد الشاعر والناثر وكاتب المقالة الصربي رانكو ايوفوفيج العام 1941 في الجبل الاسود، وهو خريج كلية الفيلولوجيا (اللغات وآدابها) في جامعة بلغراد .