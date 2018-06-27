  • الأربعاء , 27 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تحذير من هجوم على الأبواب الخلفية للإنترنت

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الصباح الجديد – وكالات:
أبلغ قائد شرطة الإنترنت في أوكرانيا رويترز بأن متسللين من روسيا يستهدفون شركات أوكرانية ببرمجيات خبيثة لإيجاد ما يعرف “بالأبواب الخلفية” لهجوم كبير منسق، وذلك بعد قرابة عام من بدء هجوم إلكتروني على أوكرانيا وانتشاره في أنحاء العالم.
وتعمل الشركات المتضررة في صناعات متعددة من البنوك، إلى البنية الأساسية في مجال الطاقة. وقال سيرهي ديميديوك إن نوع البرمجيات الخبيثة يشير إلى أن من يقف وراءها يمكنهم تنشيطها في يوم معين.
وأضاف أن فريقه يتعاون مع وكالات أجنبية لتعقب المتسللين، من دون أن يذكر تلك الوكالات.
وكانت الشرطة حددت الفيروسات المخطط أن تستهدف أوكرانيا منذ بداية العام، ومنها رسائل إلكترونية احتيالية أرسلت من نطاقات مشروعة لمؤسسات حكومية جرى اختراق أنظمتها، أو مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة هيئات رسمية فعلية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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