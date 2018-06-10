العراق يدعو تركيا الى تأجيل ملء سد اليسو حتى “موسم آخر”

أكد أهمية الالتزام باتفاق “كميات الإطلاقات المائية لدجلة”

بغداد – وعد الشمري:

أكدت الحكومة العراقية، أمس الأحد، أنها تأمل بتأجيل ملء سد اليسو إلى موسم آخر، وارجعت ذلك إلى اخذ الاحتياطات المناسبة نتيجة الشحة المتوقعة لمياه دجلة، فيما افادت بأن نسبة الاطلاقات بسبب هذه العملية يجب ان تصل إلى 75% بحسب الاتفاق مع الجانب التركي.

وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المشكلة المائية مع الجانب التركي تنطلق من محورين، المحور الاول يتمثل بملء سد اليسو خلافاً للموعد المتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين بغداد وانقرة وهو شهر تموز لكن الجانب التركي استعجل عملية الملء وبدأ بذلك مطلع الشهر الحالي”.

ولفت الحديثي إلى أن “الحوارات اسفرت عن العودة إلى الاتفاق حيث توقفت عملية الملء فعلياً بأمل انطلاقها مجددا الشهر المقبل”.

وأورد أن “المشكلة الاخرى والتي تمثل المحور الثاني، تتعلق بموضوع حجم الاطلاقات المائية التي من المفترض أن تصل إلى حوض نهر دجلة مقارنة وهي بحسب الاتفاق بنسبة 75% على أن يتم حفظ البقية في السد”.

وبين أن “التجربة العملية للملء خلال الايام الاولى قبل توقفه أوضحت أن كميه المياه المحفوظة اكبر مما تم الاتفاق عليه حيث وصلت إلى 45% وذلك يخلق ضرراً جسيماً بالعراق”.

واشار إلى “وجود تواصل حكومي مع الجانب التركي، حيث أننا نتفهم مصالحهم لكن في الوقت ذاته على الطرف الاخر أن يستوعب مصالح العراق سيما في موسم كالذي مررنا به لقلة الامطار وشحتها”.

وأوضح أن “الحكومة العراقية تأمل بتأجيل الملء إلى موسم اخرى لكي يتم استيعاب كميات من المياه في السدود للتعامل مع الشحة المتوقعة من عملية تخزين المياه في سد اليسو”.

من جانبه، رحب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب فرات التميمي بدعوة الحكومة العراقية إلى تأجيل ملء سد اليسو إلى موسم اخر غير الصيف الحالي.

واضاف التميمي إلى “الصباح الجديد”، أن “هذا السد يمكن أن يلحق اضرارا جسيمة بالمياه الداخلة إلى العراق واضراره الاخرى تكون على الزراعة وقد يتعدى ذلك إلى مياه الشرب”.

ونوّه إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة جهداً دبلوماسياً حثيثاً واتخاذ كامل الاجراءات الممكنة لابعاد خطر الجفاف عن العراق باي شكل كان من خلال التواصل مع الاتراك أو حتى مع المجتمع الدولي”.

ويطالب التميمي بأن “يكون لمجلس النواب المقبل دور في رسم السياسة المائية للبلاد واشراكها في اللجنة العليا للمياه كما كان في السابق”.

يشار إلى أن تركيا بدأت مطلع الشهر الحالي بملء سد اليسو الواقع على نهر دجلة لكنها اعلنت في وقت لاحق تأجيل العملية إلى الاول من الشهر المقبل بعد جهود دبلوماسية حثيثة.