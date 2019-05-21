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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ارتفاع أسعار النفط يؤمن موازنة تكميلية للبلاد والبرلمان يتجه لإقرارها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، عن توجه نيابي لاقرار موازنة تكميلية بعد شهر حزيران المقبل، مبينة أن ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، إن “مجلس النواب سوف يعمل على اقرار موازنة تكميلية لموازنة عام 2019 بعد شهر حزيران المقبل”.

وأضافت الدليمي، أن “ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة”. ولم تشر الدليمي الى المبالغ التي امنتها زيادة أسعار النفط للبلاد، او البنود التي سوف تتضمنها الموازنة التكميلية الموعودة

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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