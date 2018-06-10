الحكومة تفرض جمارك عالية على بضائع استهلاكية بدعوى حماية المنتج المحلي

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن فرض رسوم جمارك عالية على استيراد 9 بضائع استهلاكية من أجل حماية المنتج المحلي.

وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “مجلس الوزراء، أقر توصية الجهة المعنية في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن بشأن حماية المنتجات بفرض رسم جمركي إضافي استنادا الى احكام المادة 14 ثانيا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل”.

وأضاف البيان ان “القرار أشار الى فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 20 % من قيمة وحدة قياس منتج البدلة الرجالية المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة ذي البند الجمركي (62031900) لمدة اربع سنوات ومن دون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.

وأضاف كما يشمل “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 30 % من وحدة قياس منتجي قاصر للملابس البيضاء وسائل جلي للأواني والصحون المستوردين الى العراق من الدول والمناشيء كافة ذي البندين الجمركيين (34022022،34022010) لمدة اربع سنوات ومن دون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.

وتابع “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 50% من وحدة قياس منتج دجاج ومقطعات الدجاج والمنتجات كافة الواردة في اقسام البند الجمركي (02.07 ) لدجاج فروج اللحم المجمد المستورد المشتكى عليه ومن الدول والمناشيء كافة لمدة اربع سنوات وبدون تخفيض.

ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية مع الغاء الإعفاءات الجمركية كافة سواء كانت للقطاعات الخاص والعام او المختلط او لأي سبب كان ،

وفرض رسم جمركي إضافي بنسبة 26 % من وحدة قياس منتج المحطات الصندوقية المستوردة الى العراق من الدول والمناشيء كافة لمدة اربع سنوات وبدون تخفيض , ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية ، فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 100% من وحدة قياس منتوجات القشطة لقاح النيو كاسل ولقاح طاعون المجترات الصغيرة PPR المستوردة الى العراق من الدول والمناشيء كافة ذات البنود الجمركية (30023000.04029920.04029120) لمدة اربع سنوات وبدون تخفيض, ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية ، وفرض رسم جمركي إضافي بنسبة 27% من وحدة قياس منتجي بلوك الثرمستون، وLANSOPRAZOL 15MGTABLET المستوردين الى العراق من الدول والمناشيء كافة ذي البندين الجمركيين 30043900 و68101100 لمدة اربع سنوات وبدون تخفيض, ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.

ولفت البيان الى “فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج الكتاب المدرسي للمراحل الابتدائية والثانوية المستوردة الى العراق من الدول والمناشيء كافة ذي البند الجمركي 49019930 لمدة اربع سنوات ومن دون تخفيض, ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.

وأشار الى “فرض رسم جمركي بنسبة 85% من وحدة قياس منتج شيبس البطاطا الطبيعي المستورد الى العراق من الدول والمناشيء كافة ذي البند الجمركي 19059080 لمدة اربع سنوات ومن دون تخفيض, ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية”.

ونوه الى “قيام الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتجات المذكورة انفا وقيامها بأشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة من المنتجات المذكورة وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي يجري جبايتها على المستوردات من المنتج الأجنبي وقيمة المستوردات وبلدان التصدير والجهات المستوردة لها”.

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء ان “هذا القرار يُنفذ من تاريخ 5/8/2018” مبينة انه “جاء تماشياً مع توجهات الحكومة العراقية بشأن حماية المنتجات المحلية ودعم الصناعة الوطنية”.