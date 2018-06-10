الملف الأمني

هجوم مسلح في أم الكبر والغزلان شرقي بغداد * انطلاق عملية عسكرية لتعقب إرهابيين شمالي ديالى

تفكيك 7 عبوات وتدمير مضافة في صلاح الدين * اعتقال “داعشي في ديوان الحسبة” أيسر مدينة الموصل

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاحد أن مدنياً قتل بهجوم مسلح في احدى المناطق التابعة لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا، مساء يوم امس الاول النار من اسلحتهم باتجاه مدني في منطقة ام الكبر والغزلان التابعة ل‍مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار” ، مضيفا أن “قوة أمنية وصلت الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحادث وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه”.

ديالى – عملية عسكرية

علن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس الاحد، عن انطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة شمالي المحافظة لتعقب خلايا “داعش”.

وقال الفريق الركن العزاوي ان “قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في حوض المخيسة (25كم شمالي ب‍عقوبة) لتعقب خلايا داعش” ، مضيفا ان “تلك القوات اعتقلت اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب “.

كركوك – ضبط معمل تلغيم

كشف مركز الاعلام الامني، امس الاحد عن معمل لتلغيم العجلات في منطقة خاشوكة بمحافظة كركوك من قبل عناصر ارهابية وجرى العمل على معالجته من قبل خبراء المتفجرات.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول ان قوات الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك شرعت بواجب تفتيش في قرية خاشوكة وعثرت على دار لتلغيم العجلات وجرت معالجته من قبل الخبراء المتخصصين ” .

بابل – ضبط مدفعين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة بابل امس الاحد ان القوات الأمنية ضبطت ، مدفعين ثقيلين شمالي المحافظة .

وذكر المصدر ان “قوة من فوج طوارئ بابل السادس بأمرة العقيد عباس هويدي، ضبطت مدفعين نوع {دي ثيرتي} عيار 130 ملم، في منطقة مويلحة الاولى شمالي المحافظة وسط احد البساتين كثيف الاشجار” ، مضيفا ان البستان “يعود لمتهم مطلوب على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

صلاح الدين – تفكيك عبوات

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد ان ان مفارز امنية فككت سبع عبوات ناسفة كما دمرت مضافة لعصابات داعش الارهابية وضبطت 30 قذيفة هاون، وذلك خلال عمليات تمشيط في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر ان “قوة من مقر اللواء 17، نفذت واجب تفتيش في منطقة البو بدري في جلام سامراء المحصورة بين طريقي شيخ محمد وشركة الملح، وعثرت على عبوتين اسطوانية الشكل على الطريق النيسمي، وجرى اتلافهما موقعيا”.

المثنى – سيطرات مفاجئة

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة المثنى امس الاحد ان سيطرات نصبتها مفارز امنية بصورة مفاجئة اسفرت عن القبض على العشرات من المطلوبين والمخالفين في المحافظة.

وذكر المصدر ان “قوة مشتركة كبيرة مؤلفة من تشكيلات وزارة الداخلية العاملة في قضاء الرميثة، نفذت فجر هذا يوم امس واجب أمني شمل منطقتي (الهلايجية وحي المهندسين) في قضاء الرميثة” ، مشيرا الى ان الواجب تضمن البحث عن مطلوبين للعدالة وعمليات تفتيش واسعة ونصب سيطرات ونقاط تفتيش مفاجئة، وقد أسفرت العملية إلقاء القبض على ١٠ مطلوبين للقضاء”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الأحد، القبض على 6 اشخاص بقضايا قانونية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر ان ” سيطرة عفك القت القبض على احد المتهمين بتهمة النصب والاحتيال مطلوب للقضاء على وفق المادة 456 وذلك بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين وجرى تسليمه الى مكتب التحقيق الجنائي”.

وأضاف المصدر “في حين القت سيطرة درع الجنوب القبض على شخصين مخالفين كانوا قادمين من بغداد متوجهين إلى محافظة ذي قار وجد بحوزة أحدهم كمية من الحبوب المخدرة فيما عثر بحوزة الآخر على 85 أطلاقة كلاشنكوف وقد ارسلوا إلى مركز شرطة سومر للتحقيق معهم”.

نينوى – اعتقال ارهابي

اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية امس الاحد اعتقال “داعشي في ديوان الحسبة” بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ان “مديرية النجدة التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على داعشي من اهالي منطقة الزنجيلي كان يعمل فيما يسمى ديوان الحسبة” ، مضيفا ان “العملية جرت في منطقة الغابات السياحية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.