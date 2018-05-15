  • الثلاثاء , 15 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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معصوم يطالب المجتمع الدولي باجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الثلاثاء، المجتمع الدولي باجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، منددا بقيام القوات الإسرائيلية بفتح النار على متظاهرين مدنيين في غزة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ندد أمس، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح النار على متظاهرين مدنيين فلسطينيين في غزة ما أسفر عن استشهاد العشرات واصابة المئات منهم”.
وطالب معصوم، بحسب، المجتمع الدولي بـ ” اجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني”، مجددا رفض العراق لـ” قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في القدس”.
وعبر معصوم عن “رفض العراق القاطع لاستخدام العنف في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة”، مؤكدا “دعم العراق الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وجدد “رفض العراق قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل مقر سفارتها من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة”.
مؤكدا ان “هذا الاجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن فضلا عن انتهاكه للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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