الموانئ تؤكد تحقيقها إيراداً “كبيراً” للدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

ردت الشركة العامة لموانئ العراق، أمس الثلاثاء، على بيان هيئة المنافذ الحدودية الذي قالت فيه إن “العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ”، معتبرةُ بيان المنافذ الحدودية “غير دقيق”، فيما أكدت أنها تحقق إيراداً “كبيراً” للدولة.

وقالت الشركة في بيان بشأن بيان مدير هيئة المنافذ الحدودية بخصوص “فساد في الموانئ العراقية يتجاوز المليارات)”، إنه “للأسف الشديد هذا التصريح غير دقيق فيما يخص واجبات وعمل الموانئ الذي يتلخص في إرشاد ودلالة السفن وإرسائها بشكل آمن ومن ثم تفريغ ومناولة البضائع لتسلم بشكل رسمي لهيئة الجمارك من أجل تخليصها وإخراجها ضمن الضوابط والسياقات المعمول بها وفق قانون هيئة الجمارك النافذ ضمن حدود الحرم الجمركي”.

وأضافت الشركة، أن “عملها الذي ذكرناه لا يتطلب إلى فساد أو رشا تخص البضائع والتي هي من تخصص وعمل هيئة الجمارك، وأما الموانئ مختصة بتقديم الخدمات للبواخر القادمة ولكن ما يؤسفنا أن ما يحصل دائما توجيه أصابع الاتهام بمواضيع من هذا النوع للاساءة لهذا الصرح الكبير..

الذي يمثل واجهة البلد ومورده الدائم واليافطة الكبيرة التي تعمل تحتها جهات وإدارات تابعة لوزارات أخرى غير النقل وهي التي تقوم باستيفاء الرسوم ومعاملات التخليص الجمركي للبضاعة وتعمل ضمن توجيهات وتعليمات مرجعياتها ولا سلطة لادارة الميناء عليها”.

وأضاف البيان، أن “الموانئ بكافة تشكيلاتها تحقق إيرادا كبيرا للدولة وفي تزايد ملحوظ انعكس ايجابا على الموظف والدولة والمواطن، إضافة إلى البنى التحتية والفوقية التي زادت من توسع الموانى واستقبالها للبضائع”، متابعاً “أسفنا شديد رغم هذه المعطيات تصدر اتهامات غير مسؤولة من هنا وهناك تتهم موانئنا بالفساد، ونحن اذ نصدر هذا البيان نتمنى على الذين يتهموا الموانئ العراقية أن يتوخوا الدقة والمصداقية قبل رمي الاتهامات جزافا”.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية اعتبرت، أمس الاول الاثنين (14 ايار 2018)، أن العراق يخسر المليارات شهريا بسبب “فساد الموانئ”، فيما اكدت وجود نية للتظاهر في ميناء أم قصر من قبل بعض التجار والمستوردين.