فيس بوك تعلق 200 تطبيق لـ”إساءة استعمال بيانات”

الصباح الجديد – وكالات:

علقت شركة “فيس بوك” حتى الآن نحو 200 تطبيق في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة “كمبردج أناليتيكا”.

ونقلت “رويترز” عن إيمي أرتشيبونغ، نائب رئيس فيس بوك لشراكات المنتجات قوله، إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل فيما اذا كان هناك بالفعل أية إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيس بوك، مارك زوكربيرغ، التحقيق في 21 مارس، وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات.

وكانت فيس بوك قد تعرضت لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قالت، إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، والتي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.