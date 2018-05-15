ريهام عبد الغفور تشارك أحمد حلمي بطولة “لمس أكتاف”

الصباح الجديد – وكالات:

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سعادتها بمشاركتها الفنان أحمد حلمي بطولة المسلسل الإذاعي “لمس أكتاف”، موضّحة أنها سعيدة بهذا اللقاء الذي يعدّ اللقاء الثاني لها معه، بعد تعاونهما في فيلم “جعلوني مجرما” مـع الفنانـة غـادة عـادل.

وأضافت ريهام عبد الغفور أن “لمس أكتاف” يُناقش مجموعة من المشكلات بشكل ساخر، مشيرة إلى أنّ المسلسلات الإذاعية أصبحت في رمضان جاذبة للمستمعين، ولا سيما أن مَن تقوم بها مجموعة من الفنانين والنجوم، موضحة أنها منشغلة حاليا بمسلسل “الرحلة”، الذي ينتمي إلى مسلسلات التشويق والإثارة، إذ يحتوي على مجموعة من مَشاهد الرعب، وأكدت على أنّ الإجهاد الذي وضح على ملامحها بسبب كثرة ساعات التصوير، إذ تتواجد في الاستوديو لأكثر من 14 ساعة يوميا.

وقالت ريهام إنها تحضر مفاجأة بعد عيد الفطر، وان هناك مشـروع فيلم سينمائي جديد أيضا مع أحمد حلمي تتمنى أن يكتمل على خير، ووجهت ريهام التهنئة إلى الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك، داعية الله تعالى أن يديم الخير على كل الوطن العربي وعلى مصـر.