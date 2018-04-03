استثمار 220 تريليون دينار في القطّاعات الخدمية والإنتاجية والتعدينية والطاقة

تشمل 900 ألف وحدة سكنية.. خطة التنمية الخمسية:

بغداد – سامي حسن:

أطلقت وزارة التخطيط خطة التنمية الوطنية للأعوام 2018-2022 التي أقرها مجلس الوزراء في الأول من نيسان الجاري التي تمثل خطوة مهمة للانطلاق الأوسع في إطار رحلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق لعام 2030 .

واوضح وزير التخطيط في بيان له تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه ان الخطة وضعت على وفق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات القطاعية التي تستند بالاساس على رأس المال البشري والاجتماعي واقتصاد الناس وتقديم الخدمات بأقل الكلف ، وهي في نهاية المطاف خطة تمهد الطريق لبناء دولة المستقبل من خلال معالجة التحديات والاهتداء بالاهداف المحددة في رؤية 2030 ، واتاحة فرص جديدة للنمو لاسيما مع استمرار الدعم الدولي والاقليمي للعراق .

وقال الوزير ان اولويات الخطة تتمثل في التصدي لتخلف القطاعات الاقتصادية وتفكك البنى المجتمعية وضعف الدور الحكومي والمؤسسي وضآلة دور القطاع الخاص

واضاف الوزير في البيان ان الخطة تستهدف “تحقيق معدل نمو في الاقتصاد العراقي بحدود 7% من خلال رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى (292.5) تريليونات دينار في عام 2022 بعد ان كان 182.2 تريليون دينار عام 2015 .. وستبلغ الايرادات المتوقعة خلال سني الخطة نحو 440 ترليون دينار منها 370.2 ترليون دينار من الايرادات النفطية ونحو 70 ترليون دينار من الايرادات غير النفطية ، فيما سيصل حجم الانتاج النفطي عام 2022 إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا وبمعدل تصدير يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا .. اما فيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الخطة الخمس فستكون (220.6) تريليون دينار منها (132) تريليونا استثمارات حكومية تصل نسبتها إلى 60% من الاستثمارات الكلية وهناك (88.6) تريليونات دينار تكون من القطاع الخاص وبنسبة 60% من مجموع الاستثمارات الكلية.

وتوزع الاستثمارات في مجالات التعدين والبناء والتشييد والمال والتأمين والنفط والكهرباء والماء والتجارة والزراعة والصناعة التحويلية والنقل والاتصالات .. ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو 7 ملايين دينار عند نهاية عمر الخطة عام 2022 “.