استرداد (5) مليارات ونصف المليار دينار من المتجاوزين على الإعانات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني عن زيادة المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانات الاجتماعية وبشكل مطرد بلغت خلال شهر آذار الماضي اكثر من ملياري دينار وهي نسبة فاقت ما استرد خلال الاشهر الماضية.

وذكرت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ان شهر آذار حقق نسبة استرداد عالية نتيجة توجيهات ومتابعة الوزير الحثيثة القاضية بضرورة حسم ملفي الاسترداد والايقافات وكذلك تمديد مدة التقسيط الى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات مما خلق اجواء مشجعة للمتجاوزين بانتظام التسديد.

وبينت صليوا ان قيمة المبالغ المستردة من بداية عام 2018 ولغاية نهاية شهر آذار بلغت قرابة خمس مليارات ونصف المليار دينار.

وشهدت ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية يتقدمها المديرون العامون فيها حراكا دؤوبا وكثيفا لحسم ملفي استرداد الديون من المتجاوزين والايقافات التي تظهر مع اطلاق الدفعات من اجل غلقها نهائيا حفاظاً على المال العام وكذلك للحفاظ على حقوق الفقراء المشمولين براتب الاعانة.