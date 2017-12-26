الملف الأمني

اعتقال آمر مفرزة إرهابية وسط العاصمة بغداد * ضبط مخبأين للأعتدة والمتفجرات في مناطق ديالى

مقتل 6 إرهابيين بقرية السعدية غربي كركوك * اعتقال إرهابي بعملية دهم شمالي تكريت في صلاح الدين

بغداد – عملية امنية

ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية امس الثلاثاء ان قوة امنية القت القبض على آمر مفرزة تابعة لعصابات داعش الارهابية في بغداد.

وذكر الناطق العميد سعد معن ان ” مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات القت القبض على ارهابي في العاصمة بغداد يعمل امر مفرزة في داعش اثناء محاولته الفرار السفر خارج العراق” ، مضيفا ان العملية نفذت بجهد استخباري وموافقات قضائية وفق الاجراءات القانونية اصوليا”.

ديالى – ضبط اعتدة

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى امس الثلاثاء ضبط مخبأين للاعتدة والمتفجرات واعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني إن “قوات امنية مشتركة ضبطت مخبأين للاعتدة والمتفجرات ضمن قاطع قضاء المقدادية (35كم شمال شرق بعقوبة) واعتقلت ثلاثة من المطلوبين بقضايا جنائية في محيط بعقوبة” ، مضيفا ان “الاوضاع الامنية في عموم مدن ديالى تحت السيطرة والاجهزة الاستخبارية نجحت من تحقيق اهداف مهمة خلال الشعر الجاري في تفكيك واعتقال شبكات نائمة مرتبطة بداعش”.

كركوك – مقتل ارهابيين

كشف قائد عمليات محافظة كركوك اللواء علي فاضل عمران امس الثلاثاء عن مقتل ستة “ارهابيين” بينهم متورطين بإغتيال مدير مركز شرطة جنوب غربي المحافظة.

وقال اللواء عمران إن “قطعات عسكرية بالجيش قتلت ثلاثة ارهابيين من داعش بقرية السعدية (55 كم جنوب غرب كوكرك)” ، مضيفا ان “من بين القتلى متورطون باغتيال مدير مركز شرطة الشريعة بقضاء الحويجة العقيد فاضل سعيد السبعاوي ونجله، اضافة الى اربعة من عناصر الحشد على الطريق بين الحويجة الرياض”، لافتا الى أن “قطعات من الحشد الشعبي قتلت ايضا ثلاثة ارهابيين جنوب قصبة البشير جنوبي كركوك”.

بابل – عمليات تفتيش

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء عن تمكن مفارز من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم مطلوب للقضاء على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة “الإرهاب” حاول التسلل الى المحافظة.

وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان جرائم المتهمين تنوعت بين الشروع بالقتل والخطف والنصب والاحتيال والسرقة والاعتداء ، مشيرة الى قيامها باحالة جميع المتهمين مع الارهابي الملقى القبض عليه الى الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

صلاح الدين – عملية دهم

كشف مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الثلاثاء عن القاء القبض على إرهابي في سيطرة الأقواس عند مدخل مدينة تكريت الشمالي التابعة لمحافظة صلاح الدين .

وقال إن “استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وضمن عملياتها القائمة على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بملاحقة ومطاردة وتعقب الارهابين الفارين من مناطق سكانهم إلى مناطق أخرى والقبض عليهم ومراقبة نشاطاتهم وتحركاتهم وتفكيك خلاياهم النائمة وبعملية نوعية وبكمين محكم، تمكنت من القبض على احد الارهابين في سيطرة الأقواس مدخل تكريت الشمالي وهو من سكنه الموصل/ زمار” ، مؤكدا ان “المتهم مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض على وفق إحكام المادة 4/1 إرهاب”.

الانبار – عملية امنية

اكد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الثلاثاء ، العثور على كدس للعتاد في منطقة الطمر الصحي في الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “استخبارات قيادة عمليات شرق الانبار وضمن عملياتها المنفذة بناء على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والقائمة على تكثيف البحث والتفتيش عن أوكار ومستودعات ومخازن أسلحة وعتاد عصابات داعش الإرهابي والسيطرة عليها ومنع ما تبقى من فلول تلك العصابات على استغلالها لاستهداف المدنيين، حيث تمكنت قواتنا الأمنية وبمعلومات اعتمدت الدقة في مضامينها من ضبط كدس للعتاد في منطقه الطمر الصحي بقضاء الفلوجة”.

ذي قار – اعتقال مطلوب

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء ان قوة من شرطة الرفاعي القت القبض على متهم يسكن محافظة ميسان والمطلوب على وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان” عملية إلقاء القبض تمت بعد حدوث مشاجرة بين المتهم و إحدى مفارز الشرطة بقضاء الرفاعي على خلفية إلقاء القبض على احد المتهمين والذي كان إلى جانب المتهم في سيارته الشخصية” .