منتخب السباحة البارالمبي يشارك في بطولة مصر الدولية

هشام السلمان*

يشارك المنتخب الوطني العراقي للسباحة البارالمبي في بطولة مصر الدولية.. وقال رئيس الاتحاد هاشم فرز ان البطولة تقام للمدة من الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني وحتى الاول من كانون الاول المقبل.

واضاف ان الوفد العراقي يتألف من رئيس الوفد السيد حمزة حميد والمدرب سمير صبحي واللاعبون هم ( فلاح ناهض ومصطفى عماد وقاسم محمد ومصطفى هاشم وحمزة عماد وعلاء مصطفى ومقتدى علي ).

واشار رئيس الاتحاد الى ان البطولة ستشارك فيها منتخبات مصر والعراق وكندا والهند واوكرانيا وكازخستان وقال ان المنتخب العراقي استعد مبكراً للبطولة من خلال معسكر تدريبي اقيم في بغداد على مسابح الشعب الدولي ونادي الجيش وبذل السيد امين سر الاتحاد جهوداً في المعسكر واستعدادات المنتخب للبطولة.

واوضح رئيس الاتحاد بانها المشاركة الاولى للمنتخب العراقي في بطولة مصر الدولية التي نسعى من خلالها جمع نقاط التأهيل لبارالمبياد باريس 2024.

مدير إعلام اللجنة البارالمبية