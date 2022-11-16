ألفونسو ديفيز يقود قائمة كندا في كأس العالم

ضربة لمنتخب هولندا قبل أيام من المونديال

العواصم ـ وكالات:

جاء ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ الألماني على رأس قائمة كندا المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.وضمت قائمة كندا العديد من اللاعبين البارزين إضافة إلى ديفيز مثل جوناثان ديفيد لاعب ليل الفرنسي والواعد إسماعيل كوني وأوسوريو.

وجاء منتخب كندا في المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ برفقة كل من المغرب وكرواتيا وبلجيكا.. وهنا القائمة: حراس المرمى: جيمس بانتميس – ميلان بوريان – دين سانت كلير.. مدافعون: صمويل أدكوجبي – جويل ووترمان – أليستير جونستون – ريتشي لاريا – كمال ميلر – ستيفن فيتوريا – ديريك كورنيليوس.. لاعبو الوسط: ليام فريزر – إسماعيل كوني – مارك-أنطوني كاي – ديفيد ووثرسبون – جوناتان أوسوريو – أتيبا هاتشينسون – ستيفن إستاكيو – صمويل بيت.

مهاجمون: تاجون بيوكانن – ليان ميلر – لوكاس كافاليني – إكي أوجبو – جونيور هويلت – جوناتان ديفيد – كايل لارين – ألفونسو.

من جانب اخر، تلقى المنتخب الهولندي ضربة موجعة، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.. وتعرض دينزيل دومفريس، ظهير إنتر ميلان، لإصابة في مباراة فريقه ضد أتالانتا، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.وسقط دومفريس بمفرده في إحدى اللعبات، حيث لم يقدر على تمرير الكرة إلى أحد زملائه، واضطر إلى إخراجها من الملعب.ووضع اللاعب الهولندي يده على الفخذ الأيمن عقب السقوط، وقرر سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، استبداله على الفور، ومشاركة فرانشيسكو أتشيربي بدلا منه.ويعد دومفريس لاعبا أساسيا في كتيبة لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب هولندا.

إلى ذلك، حطت بعثة المنتخب المغربي، مساء اول امس الرحال بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد رحلة امتدت حوالي 7 ساعات.. وضمت بعثة الأسود المتوجهة إلى قطر 7 لاعبين، هم: «أحمد رضا التكناوتي، يحيى عطية الله، يحيى جبران، منير المحمدي الكجوي، سليم أملاح، جواد ياميق، عز الدين أوناحي».

ومن المقرر أن ينضم باقي اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة تباعا بقطر، بعد إنهاء التزاماتهم مع فرقهم في أوروبا.. وترأس بعثة المغرب، عبد المالك أبرون عضو اتحاد الكرة، نيابة عن فوزي لقجع رئيس الاتحاد الذي سيحضر اليوم نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الرباط بين الجيش الملكي وصن داونز الجنوب إفريقي.

واجرى المنتخب المغربي أمس مران في الدوحة، كما سيجري الخميس مباراة ودية أمام جورحيا في مدينة الشارقة بالإمارات.. وأوقعت قرعة المونديال، منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويشارك منتخب الأسود في كأس العالم للمرة السادسة، بعد نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

من جهة أخرى، تعرض الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي الذي تم اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة بين 20 الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر، لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن الأحد خلال مباراة فريقه سبيتسيا مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وخرج دراغوفسكي من الملعب على حمالة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ويبدو أن الإصابة ستحرمه من التواجد مع منتخبه في كأس العالم حيث كان من المفترض لعب دور البديل للحارس الأساسي فويتشيخ شتشيزني.

وتعرض ابن الـ25 عاماً للإصابة القوية خلال تدخله خارج المنطقة الجزاء على مهاجم فيرونا كيفن لازانيا.. وكانت الإصابة قاسية لدرجة أن جميع اللاعبين تهافتوا لطلب تدخل الطاقم الطبي.. وتبدأ بولندا مشوارها في كأس العالم في قطر في 22 الحالي ضد المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية.