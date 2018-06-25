العراق يناشد هولندا دعم انضمامه الى منظمة التجارة العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، في لقائه وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيخيريد كاخ، اليوم الاثنين، ان العراق طلب من هولندا بدعمه للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “وزير التخطيط/ وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بحث، يوم أمس، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي سيخيريد كاخ والوفد المرافق لها تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعدة هولندا للعراق في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية”.

واعرب الجميلي بحسب البيان عن “سعادته بالزيارة”، مشيدا بـ”موقف الحكومة الهولندية ودعمها للعراق في التحالف الدولي ومساعدته في عبور محنته بمحاربة داعش”.

واضاف ان “هولندا من خلال وجودها في الاتحاد الاوربي كانت داعمة جدا للعراق”، مؤكدا ان “هنالك العديد من مجالات للتعاون بشكل اوسع ونحن سعداء ان يكون العراق موضع اهتمام هولندا “.

واوضح البيان ان “اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات تتعلق بتطوير العلاقات السياسية والعلاقات التجارية.

وايضا هنالك ملفات تتعلق بدعم هولندا للعراق من خلال الخبراء وكذلك من خلال خبرتها في معالجة شحة المياه”.

وكشف الجميلي ان “عدد من الخبراء الهولنديين سيصلون الى بغداد لتقديم خبراتهم في مجال شحة المياه “، مشيرا الى ان “العراق طلب من الحكومة الهولندية دعمه ومساندته للانضمام الى منظمة التجارة العالمية”.

واشار البيان الى ان” اللقاء تضمن مناقشة تفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين التي وقعت عام 1983 “، مؤكدا ان “هذه الزيارة تؤشر بان المجتمع الدولي يقف الى جانب العراق”.

واضاف ان “العراق اليوم يعمل على استعادة دوره لكي يكون مركز اهتمام العالم والدول المهمة سواء كانت في اوربا او في امريكا او في اسيا”.

من جانبها اشادت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي سيخيريد كاخ بـ”جهود العراق في محاربته داعش”، مبينة ان”الحكومة الهولندية قدمت دعمها في هذا الاطار للحكومة العراقية في مجال الدعم الامني”.

واوضحت ان “هذا الدعم سيتطور في المستقبل الى دعم اقتصادي وتجاري وفي مجالات اخرى وكذلك مساعدة النازحين على العودة الى مناطقهم وايضا في مساعدة الشباب في الحصول على وظائف، مؤكدة ان حكومتها تتطلع الى الالتزام في هذا الجانب”.