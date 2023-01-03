فيلم “قارئ البريد” يشهد اللمسات الأخيرة

بغداد – وداد ابراهيم:

يستعد المخرج السينمائي العراقي “ذو الفقار المطيري” لتصوير اللقطات الاخيرة من فلمه “قارئ البريد” سيناريو “خضير الرميثي” وتصوير “عماد مصطفى وعلى ناظم” جسد احداث الفيلم مجموعة من الشباب منهم “زيرت محمد ونفو ناصر وحازم محمد” والفيلم من انتاج “كلية الحلة الجامعة ومؤسسة ابجد للثقافة والفنون”.

يذكران عجلة السينما العراقية شهدت حركة فاعلة في الآونة الاخيرة بعد ان ظهر جيل من الشباب من عشاق السينما ومن خريجي كليات ومعاهد قسم السينما في بغداد، قدموا افلاما قصيرة ووثائقية شاركت في المحافل والمهرجانات السينمائية وحققت نجاحا كبيرا بعد ان اعلنت دائرة السينما والمسرح عن عدم استطاعتها انتاج افلام روائية طويلة بسبب الازمة المالية.