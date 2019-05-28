“نتفليكس” تنتج أول مسلسل مصري

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شبكة “Netflix” الأميركية عن إنتاج عمل فني جديد بعنوان “ما وراء الطبيعة”، السلسلة الأكثر مبيعا في الشرق الوسط التي كتبها الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وبذلك يكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية.

وجاء في إعلان “Netflix” على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “عمرو سلامة ومحمد حفظي يقدمان: ما وراء الطبيعة. قريباً على “Netflix”، وقالت الشبكة إنه من المفترض أن يجري تصوير “ما وراء الطبيعة” في مصر.

من جانبها قالت كيلي لوجنبيل، نائبة الرئيس للأعمال الأصلية العالمية في Netflix: “إننا متحمسون للاستثمار في المزيد من الأعمال من منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاستثمار بتطوير سلسلة روايات ما وراء الطبيعة، والتي حظيت على شعبية كبيرة في المنطقة، وتحويلها إلى عمل درامي مثير”. وأضافت في بيان إعلان إنتاج المسلسل: “أننا سعداء بالتعاون مع كل من المنتج الكبير محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة ، اللذان نتطلع لتقديم رؤيتهما الإبداعية في هذا العمل لجمهورنا العالمي”.