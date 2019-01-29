استثمار بغداد: دور المصارف في ملف الاستثمار مغيب

أول وجبة من مجمع الزهور السكني تسلم نهاية آذار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنتقدت هيئة استثمار بغداد، أمس الثلاثاء، دور المصارف في التعامل مع ملف الاستثمار واصفة اياه بـ”المغيب”، مؤكدة ان نهاية الشهر الحالي سيشهد تسليم اول وجبة من مجمع الزهور السكني.

وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي، في تصريح صحافي: “من المفترض ان يكون للمصارف دور في تنمية قطاع الاستثمار بحكم عملها فضلا عن ان يكون هنالك توفير قروض ميسرة للمشاريع الاستثمارية التي تصل نسبة انجازها 25% ويكون للمستفيد الاخيرة للمشروع، لكن مع الاسف لم يكن لهم دور واضح”.

واضاف: “منذ تأسيس الهيئة لم تكن هنالك اي مشاركة للمصارف العراقية سوى مشروع واحد (مشروع مجمع الزهور السكني في بغداد) والان يواجه مشكلة”.

واوضح الزاملي: “كانت هناك لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار وامانة بغداد وايضا البنك المركزي العراقي وعدد من المصارف باضافة الى وزارة المالية ووصلنا الى 9 نقاط وفرت فيها اليات لاقراض المشاريع بضمان المشيدات وليس بضمانه عقارية لان هذا الشرط يعجز المستثمر عن توفيره، كما ان البنك المركزي العراقي عمم هذا النقاط على المصارف لكن لم تنفذ بل ان هنالك مصارف اعترضت عليها”.

واشار الى ان “قصة مجمع الزهور هو إنشاء مجمع سكني لمنتسبي وزارة المالية وأن العقد الموقع كان بين ثلاثة اطراف وهم (وزارة المالية والمصرف والمستثمر) وهيئة استثمار بغداد فقط اعطت الاجازة حتى يتمتع بامتيازاتها ضمن القانون”.

وتابع الزاملي ان “العقد المبرم تضمن اقراض المستثمر بشكل مباشر وهذا ما لم تقبله الهيئة ولم يكن بتوجهاتها لانه يجب ان يكون الاقراض الى المواطن وليس للمستثمر لهذا وقع الجميع بالخطأ، وتاخر المشروع عن التقدم بالعمل وحصلت مشكلات مختلفة”.

ولفت الى ان “لجنة شكلت بخصوص ذلك وتوصلت الى حلول منها ان يكون يوم 31 اذار الحالي هو موعد لتسليم 240 وحده سكنية، ومن بعد ذلك يجري تسليم الوحدات المتبقية على وفق جدولة زمنية واليات معدة ذلك”.

وبين الزاملي ان “هناك مشكلة كبيرة تواجه هذا المشروع وهي ربط البنى التحتية للمشروع كالكهرباء والماء وحسب القانون ان البنى التحتية يجب ان تكون على الدولة لكن في ضوء المعطيات الاخيرة تحاول الهيئة ان تنسق مع المستثمر بأنه يتولى تهيئة البنى التحتية”.