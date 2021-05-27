صالح رحيم
إذا ما مِتُّ وامتصتِ الأرضُ
جِلدي ولحمي
فإن عظامي البيضُ
ستلجأُ إلى جسد آخر
طالما قصيدتي الأخيرة
لم تُكتَب بعد.
*
وإذا حدثَ وكتبت قصيدتي الأخيرة
في عالمي هذا
أو في عالمٍ آخر
فإنني مخطئٌ حتمًا
طالما العظام لم تحسم القضية بعد.
*
في جوهرِ الجسد ثمة لؤلؤة
في جوهر اللؤلؤة ثمة عالمٌ فريد
في جوهر العالم
دائماً ثمة قصيدةٌ لم تكتب بعد.
*
لكي لا أموت
لا بدَّ أن ألاحق الحمامة
لا بدَّ أن أتسلق الجدار
لا بدَّ أن أرتدي بدني كما هو
لا بدَّ أن أكتب.
*
غير معنيٍّ بالرائحة
أريد للسماء أن تدخل إلى حياتي عبر العظام.
*
غير معنيٍّ بالأرض
أريد أن أسمع صوت الزلزلة
أصمًا صرت، أكثر من اللازم
أحفظ عن ظهر قلبٍ خرائط الكلام
وبلا عودة تهجرني اللغةُ الغراب.
*
من الأغصان أعرف وجهة الريح
من الأغصان أيضًا أعرف وجهة القلب.
*
محض شعر هو العيش
محض قصائد هي الدنيا.