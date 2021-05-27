  • السبت , 29 مايو 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

صوت الزلزلة

ثقافة
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صالح رحيم

إذا ما مِتُّ وامتصتِ الأرضُ
جِلدي ولحمي
فإن عظامي البيضُ
ستلجأُ إلى جسد آخر
طالما قصيدتي الأخيرة
لم تُكتَب بعد.
*

وإذا حدثَ وكتبت قصيدتي الأخيرة
في عالمي هذا
أو في عالمٍ آخر
فإنني مخطئٌ حتمًا
طالما العظام لم تحسم القضية بعد.
*

في جوهرِ الجسد ثمة لؤلؤة
في جوهر اللؤلؤة ثمة عالمٌ فريد
في جوهر العالم
دائماً ثمة قصيدةٌ لم تكتب بعد.
*

لكي لا أموت
لا بدَّ أن ألاحق الحمامة
لا بدَّ أن أتسلق الجدار
لا بدَّ أن أرتدي بدني كما هو
لا بدَّ أن أكتب.
*

غير معنيٍّ بالرائحة
أريد للسماء أن تدخل إلى حياتي عبر العظام.
*

غير معنيٍّ بالأرض
أريد أن أسمع صوت الزلزلة
أصمًا صرت، أكثر من اللازم
أحفظ عن ظهر قلبٍ خرائط الكلام
وبلا عودة تهجرني اللغةُ الغراب.
*

من الأغصان أعرف وجهة الريح
من الأغصان أيضًا أعرف وجهة القلب.
*

محض شعر هو العيش
محض قصائد هي الدنيا.

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