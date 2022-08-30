“بيتكوين” تهوي إلى 20 ألف دولار والقيمة السوقية المجمعة تتراجع 17.5 %

تحذيرات صندوق النقد ترفع خسائر العملات الرقمية

متابعة ـ الصباح الجديد:

مجدداً، تتراجع “بيتكوين” مسجلة مستوى 20 ألف دولار مقابل 25 ألف دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخسائر لسوق الـ”كريبتو” في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي مع تفاقم مشكلات التضخم واستمرار البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وقبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي من مشكلات سوق العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية. وسلط التقرير الصادر عن الصندوق الضوء على الترابط المتزايد بين العملات الرقمية والأسهم في منطقة آسيا، مما يعكس مخاوف الصندوق من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز حالة عدم الاستقرار المالي.

ويتماشى هذا التقرير من صندوق النقد الدولي مع الموقف الرسمي للصندوق الذي غالباً ما بدا معادياً للعملات الرقمية، بما في ذلك في وقت سابق من هذا العام عندما كان على الأرجنتين أن توافق على “تثبيط” استخدام العملات الرقمية في مقابل قرض بقيمة 45 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

على صعيد التداولات، هوت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 17.5 في المئة خاسرة نحو 206 مليارات دولار، وذلك بعد أن نزلت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 1179 مليار دولار إلى نحو 973 مليار دولار في تعاملات صباح السبت الـ27 من آب الحالي.

“بيتكوين” عند مستوى 20 ألف دولار

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة “بيتكوين”، وخلال الساعات الماضية، نزلت بنسبة 6.2 في المئة مقابل خسائر بنسبة 2.8 في المئة ليجري تداولها عند مستوى 20294 دولاراً، ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 387.4 مليار دولار مستحوذة على نحو 39.81 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة “إيثريوم” التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية تراجعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 11 في المئة مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 7.8 في المئة ليجري تداولها، امس الاول السبت، عند مستوى 1502 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 183.5 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 18.85 في المئة.

وجاءت عملة “تيزر” في المركز الثالث، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، وسجلت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 67.5 دولار بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.93 في المئة.

وحلت عملة “يو أس دي” في المركز الرابع، بعد أن استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 52.2 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 5.36 في المئة. وبينما حلت عملة “بي أن بي” في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.4 في المئة، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.5 في المئة ليستقر سعرها في تعاملات، السبت، عند مستوى 285.17 دولار، ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 46 مليار دولار، مستحوذة بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 4.72 في المئة. “سولانا” تتكبد خسائر أسبوعية عنيفة وجاءت عملة “بي يو أس دي” في المركز السادس، وفيما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 19.3 مليار دولار، بحصة سوقية تبلغ نسبتها 1.98 في المئة.

أما عملة “أكس ريبل”، التي حلت في المركز السابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، فسجلت خسائر خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 3.2 في المئة مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 0.2 في المئة، ليستقر سعرها في تعاملات، السبت، عند مستوى 0.337 دولار. ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 16.6 مليار دولار، بحصة سوقية تبلغ نسبتها 1.70 في المئة.

وسجلت عملة “كاردانو” التي حلت في المركز الثامن بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.6 في المئة مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 4.4 في المئة، ليستقر سعرها في تعاملات السبت عند مستوى 0.443 دولار، ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 15.17 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.55 في المئة.

وحلت عملة “سولانا” في المركز التاسع، وسجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 7.6 في المئة مع تراجع بنسبة 11 في المئة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر سعرها في تعاملات السبت عند مستوى 32.91 دولار، ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 11.5 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 1.18 في المئة.

وحلت عملة “دوغ كوين” في المركز العاشر بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، وسجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 4.7 في المئة مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 6 في المئة، ليجري تداولها، السبت، عند مستوى 0.0652 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 8.66 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 0.89 في المئة.