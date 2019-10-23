الشمري: القوات الأميركية القادمة من سوريا ستغادر البلاد خلال 4 اسابيع

اثر لقائه وزير الدفاع الاميركي

الصباح الجديد – متابعة:

نقل موقع سكاي نيوز الاخباري امس الاربعاء عن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري قوله، بأن القوات الامريكية القادمة من سوريا الى العراق ستغادر في غضـون 4 أسابيـع المقبلـة.

وجاءت تصريحات الشمري، بحسب الموقع عقب اجتماعه في بغداد مع نظيره الأميركي، مارك إسبر.

وأوضح الشمري أن الولايات المتحدة ليس لديها خططا لترك تلك القوات في العراق “بشكل لا نهاية له”.

وقال الوزير إن الطائرات، التي ستنقل القوات الأميركية إلى خارج العراق قد وصلت بالفعل.

وكان وصل وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر امس الاربعاء، الى بغداد في زيارة لم يعلن عنها.