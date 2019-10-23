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الشمري: القوات الأميركية القادمة من سوريا ستغادر البلاد خلال 4 اسابيع

شؤون عراقية
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اثر لقائه وزير الدفاع الاميركي

الصباح الجديد – متابعة:
نقل موقع سكاي نيوز الاخباري امس الاربعاء عن وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري قوله، بأن القوات الامريكية القادمة من سوريا الى العراق ستغادر في غضـون 4 أسابيـع المقبلـة.
وجاءت تصريحات الشمري، بحسب الموقع عقب اجتماعه في بغداد مع نظيره الأميركي، مارك إسبر.
وأوضح الشمري أن الولايات المتحدة ليس لديها خططا لترك تلك القوات في العراق “بشكل لا نهاية له”.
وقال الوزير إن الطائرات، التي ستنقل القوات الأميركية إلى خارج العراق قد وصلت بالفعل.
وكان وصل وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر امس الاربعاء، الى بغداد في زيارة لم يعلن عنها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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