تعزيزات امنية جديدة لضبط الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار

تحسبا لفرار مئات من عناصر داعش

بغداد – الصباح الجديد:

افاد مصدر محلي في مجلس محافظة الانبار امس الاربعاء بأن مجلس الوزراء اوعز بأرسال تعزيزات امنية لضبط الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة لدواع امنية .

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي ان مجلس الوزراء اوعز الى الجهات المعنية بإرسال تعزيزات امنية لضبط الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لإطلاق سراح المعتقلين من الدواعش داخل السجون السورية مما يشكل خطرا على امن واستقرار المناطق الغربية للمحافظة ، مضيفا ان ارسال تعزيزات امنية لتحصين الشريط الحدودي مع سوريا يأتي لدوافع امنية لمنع تسلل عناصر من عصابات داعش الاجرامية باتجاه المناطق الغربية .



يذكر في هذا الصدد ان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن فرار نحو 500 عنصر من تنظيم داعش الارهابي من الأسر في شمال شرقي سوريا منذ بدء الهجوم التركي في المنطقة.

وذكر شويغو أنه يجري الآن بذل الجهود للقبض على الأسرى الذين فروا، بحسب موقع «روسيا اليوم» الاخباري.

وفي واشنطن قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا جيمس جيفري إنه تم تحرير العشرات من مقاتلي تنظيم داعش منذ أن بدأت تركيا توغلها في شمال شرق سوريا.