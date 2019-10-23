موسكو: لا مقترحات رسمية لتعديل اتفاق إمدادات النفط العالمية

جولدمان ساكس تتوقع بقاء “برنت” حول 60 دولاراً في 2020

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء، عن عدم وجود مقترحات رسمية لتعديل بنود الاتفاق العالمي بين منظمة أوبك وحلفائها لتقليص إمدادات النفط.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز في وقت سابق بأن أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط ستبحث احتمال تعميق تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في كانون الأول بسبب مخاوف حيال ضعف نمو الطلب العام المقبل.

وقال نوفاك للصحافيين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود: ”لا توجد مقترحات رسمية من أي أحد بشأن تعديل الاتفاق“، مضيفا: يتعين على جميع الأطراف الوفاء بتعهداتهم ”بالكامل“.

وتنفذ أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين منذ كانون الثاني الاتفاق لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.

والاتفاق يسري حتى آذار 2020 وسيجتمع المنتجون في الخامس والسادس من كانون الأول لمراجعة السياسات.

وقال نوفاك ”نواصل مراقبة الوضع في سوق“ النفط، مضيفا أن‭ ‬الاتفاق قد يُعدل لكن القيام بذلك ”يتطلب توقعات جيدة. سنراقب وسنضع توقعات“.‬‬

في سياق متصل، ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أمس الأربعاء، أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية قال إنه يعارض إجراء أي تعديلات على اتفاق عالمي أبرمته أوبك وحلفاؤها لكبح إمدادات النفط.

وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط ستبحث احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج حين تجتمع في كانون الأول بسبب مخاوف بشأن ضعف نمو الطلب في 2020.

ونقلت ريا عن علي كبيروف قوله: ”أنا أؤيد إبقاء جميع الأمور مستقرة حتى نيسان، حين ينتهي أجل الاتفاق، وبعد ذلك فقط…تُتخذ القرارات“.

من جانبه، قال جولدمان ساكس أمس الأربعاء إن من المرجح أن تظل أسعار خام برنت حول مستوياتها الحالية في 2020، إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة في السوق.

وقال في مذكرة، الثلاثاء، إن أسعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول مستوى 60 دولارا للبرميل في 2020 الذي تنبأ به البنك الاستثماري.

وقالت المذكرة ”تخفيضات أوبك الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وانخفاض نمو الطلب العام المقبل“.

إلا أن البنك يتوقع ارتفاعا محتملا لتوقعاته لخام برنت حتى نهاية العام البالغة 62 دولارا للبرميل مع تلاشي عوامل معاكسة من تحوط منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن في الآونة الأخيرة، في حين يحرك السوق شح في الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب ومخزون أقل في الأسواق الناشئة.

وقدر البنك أن سوق النفط العالمية تشهد نقصا في الإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بسبب التخفيضات الطوعية في السعودية وفقد إمدادات من إيران وفنزويلا بسبب عقوبات أميركية.

ونزلت أسعار النفط امس، بعد أن أظهرت بيانات قطاع النفط الأمريكي زيادة مخزونات الخام بأكثر من المتوقع، لكن احتمالات تعميق تخفيضات الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها حدت من التراجع.

كما خفض جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط إلى 950 ألف برميل يوميا في 2019 من 1.25 مليون برميل يوميا وفي 2020 إلى 1.25 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون يوميا في السابق.