وزير الخارجية: لا معلومات للحكومة بامتدادات خارجية داعمة للتظاهرات

بغداد – الصباح الجديد:

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم أن “الحكومة ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق”.

وقال الوزير الحكيم في تصريح تابعته الصباح الجديد، أن “الحكومة العراقية ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق وأن العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لأي دولة”.

وأشار الى ان “روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول المُبادِرة لمُساعَدة العراق في مواجهة الإرهاب”.

وبين، إن “روسيا وفي مرحلة ما بعد هزيمة داعش أبدت رغبتها في تقديم مساعدات في تنفيذ مشاريع اجتماعيّة، واقتصاديّة، وثقافيّة مُهمّة “، لافتا إلى أنها ” أبدت مُرُونة كبيرة في تقديم الدعم، والمساعدة في تأمين موقع لها في إعادة إعمار العراق، ولاسيّما في مجال الطاقة، وإنتاج النفط، والاستثمار، وتمويل مشاريع البنى التحتية”.

كما دعا وزير الخارجية “الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت، وأعلنت تقديم مساعدات مالية إلى الإيفاء بتعهداتها” مشيراً الى، ان “العراق من البلدان الغنيّة إلا أنّه يمرّ في ظرف استثنائيّ؛ بسبب تكلفة الحرب الباهظة، وهُبُوط أسعار النفط ممّا انعكس على انخفاض حجم المُوازَنة السنويّة، من ثم انخفاض التخصيصات الماليّة لمشاريع إعادة الإعمار”.