43.8 مليار دولار إيرادات البلاد الإضافية من النفط في السنتين الأخيرتين

بفضل شحنات فورية بعلاوات سعرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة النفط عن تحقق إيرادات إضافية بلغت 43.806 مليار دولار عن بيع الشحنات النفطية عن طريق المزاد الإلكتروني.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو)، في بيان لها، ان الإيرادات الإضافية المتحققة جاءت من بيع بعض الشحنات عن طريق المزاد الإلكتروني في بورصة دبي للطاقة، وبلاتس وشحنات فورية بعلاوات سعرية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات الإضافية المتحققة للفترة من حزيران 2017 حتى شهر نيسان /2019 بلغت 43.806 مليار دولار.

وصدرت وزارة النفط ما يقارب 111 مليون برميل نفط خلال شهر أيار الماضي، بإيرادات تخطت 7 مليارات دولار أميركي.

وأكدت الوزارة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 110 مليون و736 ألفا و670 برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و384 مليونا و295 ألف دولار.



وقال الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 ألفا و881 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 ألفا و261 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 ألفا و528 برميلا».

وأضاف البيان: «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل، إذ كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 ألف برميل، ومن جيهان 102 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل».

وبحسب البيان فإن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66.683 دولارا».

كما قالت الوزارة أنها صدرت ما يقارب 104 ملايين برميل نفط خلال نيسان الماضي، بإيرادات تخطت 7 مليارات دولار أميركي، بارتفاع طفيف عن آذار الماضي، بمعدل سعر بلغ 67.514 دولار للبرميل الواحد.



