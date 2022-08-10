وزير الصناعة ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية يبحثان دعم القطاع الزراعي

تُسوق مُنتجاتها من منظومات الري بالرش المحوري إلى المُزارعين

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز مع رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية الشيخ حسـن نصيـف التميمـي سبُل التعاون والتنسيق المُشترك لدعم القطاع الزراعـي .

وبحـث الجانبان خِلال اللقاء السبُل الكفيلة بدعم الفلاحين والقطاع الزراعي عموماً ، حيث أكد الوزير اِستعداد الوزارة لتقديم الدعم والإسناد للفلاحين من خِلال توفير المُنتجات التي تدعم النشاط الزراعي في البِلاد لاسيما وان الوزارة تنتج الأسمدة ومنظومات الري بالرش إضافة إلى توفير المكائن والمُعدات الزراعية الأخرى بنوعية فائقة الجودة وأسعار مُناسبة ، فضلاً عن إمكانياتها في إنتاج البيوت البلاستيكية والأغطية الزراعية ومضخات المياه وغيرها من المُنتجـات . ومـن جانبه أبدى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية رغبته بالتعاون المُشترك مع الوزارة مُثمناً جهودها الرامية إلى دعم هذا القطاع المُهم ومُبدياً دعمه للمُنتج الوطني .

من جهة اخرى سوقـت الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مُنتجاتها من منظومات الري بالرش المحوري لعدد من الفلاحين والمُزارعين وأصحاب الحقول الزراعية في مُختلف المُحافظـات .

وقـال مُدير عام الشركة المُهندس هـادي علـي طـه ان الشركة جهزت الفلاحين من مُختلف المُحافظات بمنظومات الري بالرش المحوري وبعدد ( ١٠٠ ) منظومة نوع باور النمساوية ، مُوضحاً بأنَّ الملاكات الهندسية والفنية في مصنع الميكانيك التابع إلى الشركة قامت بتصنيع هذهِ المضخات في معمل الري بالرش بأيادي عراقية ماهرة ليتم إستخدامها من قِبل المُزارعين لسقي الأراضي الزراعية في هذا الموسم الجاف نظراً لإنخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات ، مُشيراً إلى ان المنظومة الواحدة تُستخدم لسقي مساحة ( ٨٠ ) دونما من الأراضي الزراعية ، مؤكداً على ان هُناك إقبال واسع من قِبل الفلاحين والمُزارعين وأصحاب الحقول الزراعية من مُختلف المُحافظات على المنظومات ، لما تمتاز به من مُميزات عالية الجودة فضلاً عن أسعارها التنافُسية مُبيناً ضرورة دعم القطاع الزراعي في هذهِ الفترة لأهميتة الكبيرة في توفير وتأمين سلع المحاصيل الزراعية إلى المُواطنين ، لافتاً إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعدات لها القُدرة على توفير كافة المُستلزمات الحقلية من مكننة وآلات زراعية وساحبات ومنظومات الري بالرش المحوري والثابت والمُتحرك المُتطورة عالمياً دعماً للقطاع الزراعي في البِـلاد .

من جانبها قامـت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خِلال مصانع إبن سينا / موقع الطارمية التابع لها بتجهيز وزارة النفط / مصفى بيجي ووزارة الزراعة / دائرة البيطرة بمادة النيتروجين المُسال وبكمية مقدارها ( ٥٤ ) م٣ والذي يُستخدم في تبريد أبراج منظومات التبريد في وزارة النفط وفي حفر الآبار النفطية وكذلك في عملية حفظ الأرضية الخاصة بالحيوانات بالإضافة إلى دخوله في مُعظم الصناعات الكيميائيـة .

كما جهـزت شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن دوائر وزارة الكهرباء بإنتاجها من الأسلاك والقابلوات الكهربائيـة .

وقـال مُدير عام الشركة المُهندس حيـدر سهـر نعيمـة بأنَّ الشركة قامت بتجهيز وزارة الكهرباء بإنتاجها من الأسلاك والقابلوات الكهربائية مُختلفة الأنواع والقياسات ، حيث تمَّ تجهيز المُديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط بكمية تصل لأكثر من ( ٧٥ ) كم من الأسلاك الهوائية ذات القياس ( ٢٠/١٢٠ ) ملم٢ وكذلك قابلو كهربائي قياس ( ١ × ٩٥ ) ملم٢ ، فيما تمَّ تجهيز كهرباء الفُرات الأوسط بقابلو مبروم مُعلق قياس ( ٣×١٢٠ + ٧٠+١٦ ) ملم٢ وبكمية تصل لأكثر من ( ١٠ ) كم ، مُشيراً إلى ان عملية التجهيز تأتي ضِمنَ العقود المُوقعة في وقتٍ سابق بين الطرفين ولسد إحتياج وزارة الكهرباء من إنتاج الشركة من القابلوات الكهربائية ، مؤكداً إلتزام الشركة بالتوقيتات المُحددة في تنفيذ عقودها مع الجهات المُستفيدة لتغطية حاجة وزارة الكهرباء وباقي قطاعات الدولة والقطاع الخاص من إنتاجها المُتميز والرصين الذي يحمل شعار صُنـع فـي العـراق وشهادة الجودة العالميـة .