وزير التجارة يناقش خطة استيراد الحنطة وآليات مواجهة مخاطر ازمة الحبوب

لتوفير الطحين بنوعيات جيدة ومواصفات عالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري، مع إدارة الشركة العامة لتجارة الحبوب وضع خطة لاستيراد الحنطة ضمن بنود قانون الأمن الغذائي وآليات مواجهة مخاطر ازمة الحبوب.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي ان”الوزير الجبوري زار الشركة العامة لتجارة الحبوب وترأس اجتماعا موسعا مع الإدارة التنفيذية وملاكات قسم الاستيراد في الشركة العامة لتجارة الحبوب لمناقشة وضع الآليات لضمان ديمومة استمرار استيرادات الحنطة لدعم مفردات البطاقة التموينية والخطة الاستيرادية للحنطة من المناشئ الاجنبية ووفق تعليمات العقود الحكومية وقرارات مجلس الوزراء”.

واضافت الوزارة انه”تم بحث ايضا عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بعملية التعاقد و الاستيراد وسبل العمل على توفير ظروف افضل للاسراع في تنفيذ وانجاز الاجندات المستقبلية فيما يخص كميات الحنطة المطلوب استيرادها لتعزيز الامن الغذائي “.

واشار الوزير خلال الاجتماع الى، ان”الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم ولديها رؤية وخطة تستوعب كل المشتريات ومن جميع المناشىء”. ، واضاف: “نحتاج خطط واضحة واخرى بديلة لمواجهة الازمة وتجاوز مخاطرها وان يكون لدينا قوة في المطاولة والتحمل ونحتاج الى جهد كبير من قسمي الاستيراد و السيطرة النوعية خلال المرحلة المقبلة، كما نحتاج إلى خطه استيرادية تؤمن استيراد مليون وثلاثمائة الف طن من الحنطة حسب توقيتات تتضمن ايصالها الى المخازن وسايلوهات الشركة”، مطالبا بـ”ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات التي يمكن ان تؤمن وصول الحنطة للبلد واستبعاد الشركات التي تتوفر عنها ملاحظات ومخالفات جرت في وقت سابق”.

وتطرق الجبوري الى الموسم التسويقي لهذا العام والنجاحات المتحققة وايجاد حلول لتوفير الحنطة العلفية وتلبية احتياجات السوق منها.

من جهته استعرض مدير عام تجارة الحبوب محمد حنون، الانجازات المتحققة خلال الفترة الماضية والتي وقدم خلالها مجاهدي تجارة الحبوب الجهد والعطاء من اجل تسلم جميع الكميات المنتجة والمسوقة من الفلاحين. وكانت وزارة التجارة أعلنت عزم الشركة العامة لتجارة الحبوب احدى شركاتها الدخول بالسوق المحلية لتوفير الطحين بنوعيات جيدة ومواصفات عالية.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلا عن المدير العام أنه”لتوفير الحبوب وخاصة الحنطة في الاسواق المحلية ولغرض رفد المطاحن التجارية بالحنطة وتقليل الاعتماد على استيراد الطحين من دول الجوار، تعتزم الشركة الدخول بالعمل التجاري من خلال توفير الحنطة لانتاج الطحين بنوعيات جيدة وحسب المواصفات العراقية، خاصة في ظل وجود أكثر من 300 مطحنة في العراق”.

وأضافت، أن”انتاج الطحين سيكون باشراف الشركة العامة لتصنيع الحبوب ووفقا للمواصفات العراقية وسيخضع لاختبارات وتجارب لبيان نوعيته ومدى ملاءمته للمواصفات العراقية قبل بيعه في الأسواق المحلية”. ، مبينة أن”الهدف من انتاج الطحين هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحويل العراق الى بلد منتج للحبوب والطحين بانواعه”.

وتابعت، أنها”قررت الاخذ بزمام الامور والسيطرة على هذه المادة الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على استيراد الطحين من الخارج وتوفير حنطة خام تجاري في الاسواق المحلية عن طريق عقد شراكات مع القطاع الخاص ومن مناشئ رصينة وتجهيزها للراغبين من اصحاب المطاحن”.

وأشارت إلى، أن”تحقيق الامن الغذائي هو الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الشركة، فهي بالاضافة الى جهدها الكبير في توفير الحبوب لرفد مفردات البطاقة التموينية، تدخل الان على خط توفير الحبوب التجارية لسد حاجة السوق العراقية وتقليل من الهدر بالعملة الصعبه الى خارج البلد وتنشيط الاقتصاد”.