بايدن يوقع موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا للناتو

الصباح الجديد ـ وكالات:

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر الثلاثاء، على موافقة واشنطن لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: “نلتزم بمساعدة السويد وفنلندا في مواجهة أي تهديد لهما”، مشدداً على أنه “من الضروري ردع التهديدات قبل أن تضر حلفاءنا”.

كما أكد: “سنجعل من حلف الناتو الأقوى من خلال توسيعه”، لافتاً إلى أن “أبواب الناتو ستبقى مفتوحة لبقية الدول الأوروبية”.

فيما أردف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “راهن على تقسيم الناتو لكنه فشل”، مضيفاً أن “هجوم بوتين على أوكرانيا بدد فرص السلام”.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الفائت، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في رسالة دعم قوية لتوسيع التحالف عبر الأطلسي في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق فرانس برس. وصوّت 95 سيناتوراً مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين الاسكندينافيتين، ما يجعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسمياً، بعد أن كانت إيطاليا قد أعطت موافقتها الأربعاء الماضي أيضاً وفرنسا الثلاثاء الفائت.

يشار إلى أنه يتعين أن يوافق جميع الأعضاء الـ30 في حلف شمال الأطلسي على قبول انضمام فنلندا والسويد. وبحسب قائمة الحلف، فإن القرار لا يزال ينتظر الموافقة الرسمية من تشيكيا واليونان والمجر والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا. وشكلت أنقرة فقط تحدياً للقرار وطالبت فنلندا والسويد بتسليمها عشرات من معارضي حكومتها الموجودين على أراضي الدولتين وتصنفهم أنقرة “إرهابيين” مقابل إعطاء دعمها. وقالت تركيا في 21 يوليو إن لجنة خاصة ستلتقي بمسؤولين فنلنديين وسويديين في أغسطس لتقييم ما إذا كان البلدان يلتزمان بشروطها.

يذكر أنه إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.