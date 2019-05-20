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بلد الوليد يفتتح اكاديمية كروية في بغداد

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر دبلوماسي عراقي، اول أمس، حقيقة زيارة رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، النجم البرازيلي السابق رونالدو إلى العراق.
ونقلت انباء عن المصدر قوله إن «لم يحسم أي شيء حتى اللحظة بشأن زيارة رونالدو، وما هو موجود حاليا، هي مباحثات بين النادي والحكومة العراقية»،
مبينا أن «نادي بلد الوليد يسعى إلى فتح أكاديمية له (في العراق) على غرار ما فعله نادي ريال مدريد»…
وأضاف أن «الحكومة العراقية أبدت تسهيلات كثيرة في حال تـم حسـم الزيارة».
وانتشرت في وسائـل الإعلام العراقية،
معلومات تفيـد بوجـود زيارة قريبة للبرازيلي رونالدو، هداف مونديال 2002، إلى العاصمـة العراقية بغـداد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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