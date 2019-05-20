بلد الوليد يفتتح اكاديمية كروية في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر دبلوماسي عراقي، اول أمس، حقيقة زيارة رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، النجم البرازيلي السابق رونالدو إلى العراق.

ونقلت انباء عن المصدر قوله إن «لم يحسم أي شيء حتى اللحظة بشأن زيارة رونالدو، وما هو موجود حاليا، هي مباحثات بين النادي والحكومة العراقية»،

مبينا أن «نادي بلد الوليد يسعى إلى فتح أكاديمية له (في العراق) على غرار ما فعله نادي ريال مدريد»…

وأضاف أن «الحكومة العراقية أبدت تسهيلات كثيرة في حال تـم حسـم الزيارة».

وانتشرت في وسائـل الإعلام العراقية،

معلومات تفيـد بوجـود زيارة قريبة للبرازيلي رونالدو، هداف مونديال 2002، إلى العاصمـة العراقية بغـداد.