بأشراف ومتابعة الوزير البدراني.. لجنة الأمر الديواني تزور “كهاريز ميسان” الأثرية لتأهيلها والحفاظ عليها

بغداد – الصباح الجديد:

في إطار خطط هيأة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الحفاظ على التلول والمواقع الأثرية، زارت لجنة الأمر الديواني (241254) بتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وبأشراف وبمتابعة وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، عدة مواقع مهمة في محافظة ميسان.

وأجرت اللجنة برئاسة د.طورهان المفتي خلال الزيارة، معاينة موقعية للكهاريز الأثرية المكتشفة في ميسان، لإعداد دراسة دقيقة بغرض تأهيلها من قبل ملاكات الهيأة العامة للآثار والتراث.

واستمع الوفد بحضور مدير عام دائرة قصر المؤتمرات د.منتصر الحسناوي واللجنة الفرعية المشكلة للعمل على الكهاريز، الى شرح مفصل لرئيس الهيأة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم وبعض المتخصصين فيها حول الموقع والرؤى الخاصة في استدامته كأحد أنظمة الري القديمة في بلاد الرافدين، وتتكون من مجموعة من الآبار تتصل بها قناة تحت سطح الارض بعمق يتراوح من 20 الى 30 متراً.

وشملت الجولة أيضاً جولة المواقع الاثارية المحيطة بالكهاريز مثل تل واجف ومدينة باشيمي الاثارية للاطلاع عليها ورسم الخطط المستقبلية في الحفاظ عليها وحمايتها وفقا لقانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.