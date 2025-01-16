غادة عادل تقدم مسلسل “اللمبة الزرقا” الإذاعي في رمضان 2025

الصباح الجديد – وكالات:

تعاقدت الفنانة غادة عادل عل تقديم بطولة مسلسل إذاعي في شهر رمضان المُقبل بعنوان “اللمبة الزرقا”، وهومن تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مديرإدارة الإنتاج الدرامي براديو إنرجي.

وبالإعلان عن هذا التعاقد فتسجل غادة عادل تواجدها في موسم دراما رمضان 2025 على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل “المداح 5” وكذلك عبر محطات الإذاعة بالمسلسل “اللمبة الزرقا” والذي سيقدم عبر راديو إنرجي 92.1.

وتواصل غادة عادل تصوير دورها في الجزء الخامس من “المداح” مع الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث التحقت غادة عادل بأسرة العمل لتجسيد دور جديد لم يظهر في الأجزاء الأربعة السابقة، إذ تلعب شخصية شيطانة تدخل في صراعات مع صابر المداح خلال الأحداث، لتدخل غادة تحديا جديدا بهذا الدور. مسلسل “المداح 5” من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح، وهو من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، خالد الصاوي، مي كساب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، جوري بكر، دارين حداد، إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف المقرر ظهورهم خلال الأحداث.

يذكر أن غادة عادل قدمت في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل “لانش بوكس” والذي شارك في بطولته جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي صخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.