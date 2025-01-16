الفنون العامة تبادر بتنفيذ لوحات جدارية لصالح شرطة بغداد

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن مبادراتها المستمرة لدعم واقع الفن التشكيلي في العراق، نفذت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، لوحات جداريات فنية لصالح قيادة شرطة بغداد.

وتضمنت الجداريات التي نفذها فنانون من دائرة الفنون العامة، رسم أربع لوحات بقياس 4* 4 متر وتم تنفيذها بأسلوب الرسم المباشر بمقر القيادة في جانب الرصافة من بغداد.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة الفنان الدكتور قاسم محسن: إن “هذه المبادرة تأتي ضمن حرص دائرة الفنون العامة لدعم يوم الشرطة وساحة الاستعراض”.

وأضاف أن “الأعمال نفذت لصالح قيادة شرطة بغداد وبالتعاون المباشر من قبل اللواء شعلان علي صالح الحسناوي مدير عام شرطة الرصافة”.

يشار الى أن الفنانين المشاركين بهذه المبادرة، هم بلال بشير، علي كاظم، علي حسين، رنا عدنان، صبا ستار، قاسم محمد.

وضمن نشاطات دائرة الفنون العامة، تحتضن خلال الأيام المقبلة، فعاليات معرض الواقعية الأول ضمن خطط الدائرة للنهوض بواقع الفن التشكيلي في العراق.

وأكملت اللجان التحضيرية الخاصة بإقامة فعاليات المعرض كافة التحضيرات الفنية واللوجستية الخاصة بإقامة المعرض على قاعات دائرة الفنون العامة بمقر وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

كما انتهت أعمال الفرز لتحديد المشاركين، إضافة الى تأطير الأعمال الفنية لغرض تحقيق طرق عرض حديثة تنسجم مع آخر اساليب العرض الفنية التي تشهدها قاعات العرض الاحترافية في بلدان العالم.