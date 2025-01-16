ترانيم شعرية على نسائم الموسيقى في المعهد الثقافي الفرنسي‏

بغداد – الصباح الجديد:

أقام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق/ أمانة العلاقات الدولية، بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، جلسة شعرية لنخبة من الشعراء، الدكتور حسين القاصد وزعيم نصار وماجد الربيعي وحماد الشايع وفاضل عباس وحسن مجيد، فيما أدارت الأمسية الشاعرة آمنة عبد العزيز، وبمشاركة عازف آلتَي العود والناي الموسيقي عبد الكريم يوسف، وحضور جمع من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشعر.

وافتتحت الجلسة بمقطوعة موسيقية تصويرية قدمها يوسف بروعة وشجن النغم العراقي الأصيل، ثم بيّنت مديرة الجلسة الشاعرة آمنة عبد العزيز، أن التلاقح الفكري والثقافي يولد الجمال وهذا ما يحدث بالمزج بين الموسيقى والشعر”.

وافتتح الشاعر د.حسين القاصد الجلسة بقصيدتين بعنوان “براسيتول” و”الأرض تركض خلف الأرض” ثم تبعه كل من الشعراء، حمّاد الشايع بقصائد بعناوين “باب الليل وصورة رمادية الألوان” وفاضل عباس وحسن مجيد.

وجسدت قصائد الشعراء الحب والسلام والقيم الإنسانية والحياة اليومية.

جدير بالذكر أن المعهد الفرنسي في بغداد استضاف العديد من فعاليات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مثلما احتضن فعاليات فنية وثقافية أخرى متعددة.