صاحب بزون: نراهن على أن يكون مسلسل “الأم طليعة” في صدارة الدراما العراقية في رمضان

بغداد – الصباح الجديد:

راهن الفنان الدكتور صاحب بزون الحسناوي على أن يكون مسلسله “الأم طليعة” في صدارة الأعمال العراقية في رمضان القادم إن شاء الله.

وحسب موقع “دنيا فن” ففي أول تعليق رسمي له على العمل قال المخرج والمنتج العراقي: لدينا في هذا العمل من نقاط القوة الكثير، لكننا نراهن على نص العمل بأنه هو الأقوى والأهم هذا العام، وهو ما أغرى نجوماً وأسماءً هي الأكبر في الاشتراك في هذا العمل على رأسهم نجمة العمل السيدة سهى سالم التي تعود للتمثيل بعد غياب طويل”.

وأضاف الحسناوي: التحضير الطويل للعمل بدءا من كتابته التي استمرت لمدة عامين وتحضيراتنا التي استمرت لمدة ثلاثة أعوام، إضافة الى الاسترخاء في تنفيذ العمل واسناد مهام العملية الفنية لأصحاب الاختصاص كلها نقاط قوة نطمح من خلالها لتقديم عمل يثير الإعجاب ويرضي الطموح”.

المسلسل من تأليف الكاتب الشاب حمزة الشمري وبطولة النجوم، سهى سالم، حيدر منعثر، سعد محسن، طه علوان، اسماء صفاء، خليل ابراهيم، ضيوف الشرف سامي قفطان، د. عواطف نعيم، سمر محمد، إضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب.

وكالعادة في السنوات الاخيرة يشهد الموسم الدرامي المحلي خلال شهر رمضان كما من البرامج والمسلسلات العراقية وهذا الكم عادة ما يخلق تنافسا وصراعا بين هذه الأعمال، وهذا التنافس يعتبر حالة صحية لأنه يصب بالنهاية في صالح الدراما العراقية.