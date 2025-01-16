الحب لن يعود غدا

حيدر حاشوش العقابي

كلما كبرتُ

استأذنت ُ من المطرِ

ان يقترب من شفتيك

احاول ان اهربَ من سهام ِ الوجعِ

احاولُ ان اقولَ

الكثيرَ

الكثيرَ

واتكلمُ بصدقٍ عن الشبق

انا زورقُ قديمُ

سافرَ كثيراً في معرجانِ الموتِ

زورقُ مثقوبُ برصاصِ الموج

لكنه لم يزل يمشي

يبحثُ عن لذة ِ منسيةِ

وعن جسدِ طريِ

لغرسُ لسانهُ في تجاويفهِ

ساحبكِ

غدا

قالها صاحبي

أو ربما هكذا قالها

ساحبكِ غدا

لأتخذ أدوارا أخرى

من التكهن

واستدعي سلالات عينيك

وأعلن حبك في العلن

انا عطشٌ اخير

انا سحابات من الدمن

كلما احصيكِ

يخرج من قميصي شوقُ

واقاوم

يخرج شوق

واقام

كأنني اموت في حبك

بهذا الزمن