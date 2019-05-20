لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تبحث مع الاتحادات الرياضية الخروج من الأزمة

اجتماع نوقشت فيه العديد من المحاور

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بممثلي الاتحادات الرياضية، ظهر أول أمس، لبحث عدة محاور تخص الازمة التي تمر بها الرياضة العراقية.

وذكر بيان صحفي عن الاتحادات ، أن «لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، اجتمعت بممثلي الاتحادات الرياضية ظهر أول أمس وتمخض عن الاجتماع عدة محاور».

واوضح أن «المحاور التي تم مناقشتها هي عدم تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للبرنامج الحكومي المصادق عليه من مجلس النواب العراقي واستخدام الاليات القانونية في محاسبة المقصرين بتنفيذ الواجبات الموكلة اليهم «.

واضاف أن «انه تم مناقشة التجاوزات القانونية في الضوابط والاليات التي وضعتها اللجنة الخماسية لتنفيذ قرار رقم 140لسنة 2019 ومناقشة تشريع قانون اللجنة الاولمبية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية «.

وتابع أنه «تقرر استضافة اللجنة الخماسية في مقر مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي وايضاً مناقشة ارسال كتاب الى اللجنة الاولمبية الدولية يوضح فيه اجراءات اللجنة الخماسية ومدى تطابقها مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية».

ولفت الى انه «تقرر مناقشة تشخيص المشاكل القائمة كون اغلبها تقاطعات شخصية وخارجه عن البرنامج الحكومي المعلن واعلام رئاسة البرلمان بخطورة الازمة الحالية بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية».

وبين أنه «تم مناقشة الاسباب التي ادت لاتخاذ قرارات مستعجلة من قبل مجلس الوزراء بدون عرضها على اللجان المختصة قبل اقرارها ومدى تاثير العلاقات الشخصية في اتخاذ هذه القرارات ،وتطابق وجهات النظر بين لجنة الشباب والرياضة وممثلي الاتحادات في تشخيص هذه الاسباب». وتابع البيان، انه «الجانبين بحثوا مسألة تخلي وكيل وزير الشباب والرياضة عن مسؤوليته بالاخفاقات في القطاع الرياضي رغم عمله المستمر بهذا المنصب لسنوات طويلة، وكذلك تفريغ الكادر المتقدم بالوزارة للتدخل بعمل اللجنة الاولمبية وابتعادهم عن خدمة شريحة الشباب التي تعاني من المخدرات والبطالة وانتشار حالات الانتحار لديهم دون اي معالجات من الوزارة المختصة».

واكمل أن «تاثير الازمة الحالية في امكانية تاهيل الرياضيين الى اولمبياد طوكيو 2020 القادمة وكذلك مناقشة عمل الاندية الرياضية وتشريع القانون الخاص بها كون الاندية هي الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية وبدون تنظيم العمل الرياضي وبناء القاعدة والمواهب فيها لايمكن للاتحادات ان تتحمل لوحدها الاخفاق في تحقيق الانجاز الرياضي».

واتم البيان، انه «تم مناقشة عدم استلام المنحة المخصصة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بالكامل خلال السنوات الخمسة الماضية برغم اقرارها من مجلس النواب العراقي وشمول اللجنة الاولمبية باستقطاعات وزارة المالية من المبالغ التشغيلية لكافة وزارات الدولة العراقية وايضاً مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الاتحادات الرياضية ومن ابرزها عدم توفر المنشات الرياضية والمراكز التدريبية لاغلب الفعاليات الرياضية وخصوصا الفردية منها».