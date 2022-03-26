من ألمانيا إلى كرواتيا.. الملحق بوابة التألق في كأس العالم

بريطانيا وأيرلندا تتقدمان بملف طلب استضافة يورو 2028

العواصم ـ وكالات:

يترقب عشاق كرة القدم فترة التوقف الدولي الجارية، والتي ستشهد نهاية تصفيات كأس العالم في بعض القارات لتحديد هوية عدد آخر من الفرق المتأهلة إلى المونديال للحاق بـ15 منتخبا حجزت مقاعدها بالفعل في قطر.

وتشهد القارة الأوروبية اليوم الملحق بعد نهاية التصفيات التقليدية، إلا أن الملحق يتواجد به منتخبات كبرى بالفعل مثل إيطاليا بطلة أوروبا، إضافة إلى البرتغال بطلة يورو 2016، حيث يتواجدان في المسار نفسه ، أي أنه بات من المؤكد غياب منتخب منهما عن المونديال، إن لم تحدث مفاجأة مدوية تؤدي إلى غياب الاثنين معًا.

ولا يعد التأهل إلى المونديال عبر الملحق علامة على ضعف المنتخب، فكثيرة هي المنتخبات التي قدمت مستويات لافتة للنظر في كأس العالم بعد التأهل عبر بوابة الملحق.وبالنظر إلى الملحق الأوروبي، نجد أن كرواتيا وصلت إلى مونديال روسيا 2018 عبر بوابة الملحق، بعدما تغلبت على اليونان (4-1) بمجموع المباراتين، بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات خلف أيسلندا.

وقدمت كرواتيا أفضل نسخة في تاريخها بكأس العالم بالوصول إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة (4-2).وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، احتلت ألمانيا المركز الثاني في التصفيات خلف إنجلترا، ونجحت في تخطي أوكرانيا في الملحق بنتيجة (5-2) بمجموع المباراتين، وقدمت الماكينات بعدها مستويات مميزة في المونديال بالوصول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام البرازيل (2-0).

أما في مونديال فرنسا 1998، فاحتلت كرواتيا المركز الثاني في التصفيات خلف الدنمارك، واحتاجت إلى خوض الملحق والذي تخطت من خلاله أوكرانيا (3-1) بمجموع المباراتين، لتصل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، ومع ذلك كانت حديث العالم بعد أن احتلت المركز الثالث في البطولة.

ولم يقتصر الأمر على المنتخبات الأوروبية وحدها، ففي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010، احتلت أوروجواي المركز الخامس في التصفيات، ولم تتأهل مباشرة بل احتاجت إلى خوض المحلق، وحينها تغلبت على كوستاريكا (2-1) بمجموع المباراتين.

وتأهلت أوروجواي للمونديال ونجحت في احتلال المركز الرابع، وعلى الرغم من عدم كونها أفضل نتائجها في المونديال حيث سبق وأن توجت باللقب مرتين من قبل، إلا أن تلك النتيجة كانت الأفضل لأوروجواي منذ احتلالها المركز الرابع أيضًا في نسخة المكسيك 1970.

من جانب اخر، قدمت بريطانيا وأيرلندا، بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ملفا أوليا لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028).وأكدت الاتحادات الوطنية الخمسة في بيان مشترك أصدرته أمس أنها تقدمت بـ «تعبير عن الاهتمام» وقد حظي بدعم حكومات المملكة المتحدة وأيرلندا واسكتلندا وويلز.وجاء ذلك في اليوم الأخير من المهلة المحددة للدول لإبداء الرغبة في استضافة البطولة، وقد ذكرت صحيفة «ذا تايمز» قبل أيام أنه لم تكن هناك معارضة لطلب المملكة المتحدة وأيرلندا.وأشار بيان الاتحادات إلى أن الملف الأولي يتضمن إبداء القدرة على اسستضافة بطولة بمشاركة 32 منتخبا، وذلك في حال قرر اليويفا زيادة عدد المنتخبات في النهائيات من 24 إلى 32 منتخبا.