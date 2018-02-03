العراق يباشر تنفيذ استراتيجية تطوير القطّاع الخاص

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

متابعة الصباح الجديد:

باشرت وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية والخاص والدوائر الاخرى بتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بتكليف من الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية عقب توقيع الاتفاقية منتصف الشهر الماضي مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج ، مضيفا ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بإستراتيجية تطوير القطاع الخاص ، موضحا ان هذه هي استراتيجية وطنية ليست استراتيجية وزارة التخطيط والتي اعدت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 .

واضاف» وكيل الوزارة ان الاستراتيجية اعدت لكي يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة . وتابع بالقول ، اليوم نحن بأمس الحاجة بأن يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا ، مبينا ان هذه الاستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة .

وبين وكيل الوزارة ان الموضوع يتعلق بالأساس بالقطاع الخاص من اجل امتصاص الجزء الاكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام ولذلك هذا جزء مهم حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جدا .اذ يتخرج سنويا اكثر من 200 الف خريج في الكليات والمعاهد ، مؤكدا وجوب ان نجد لهم مكانا في سوق العمل مع وجوب ان يكونوا شركاء في التنمية ومستفيدين او رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد.

وعبر الوكيل الفني عن امله ان تكون هذه الشراكة او الاتفاقية قد وضعنا من خلالها ايدينا على الطريق الصحيح للتنفيذ ، وان الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير اطار تعاون لتسهيل التنسيق بين الطرفين وعلى اساس عام في مجالات الاهتمام المشترك ولا تتضمن تبعا لذلك اي برنامج تنفيذي او التزامات مالية من الطرفين ، وان الهدف من المشروع بالنسبة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي هو لمراقبة وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص اما بالنسبة لوزارة التخطيط هو لتوفير التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص (psds) في العراق .

من جانبه قال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشرق الاوسط» ان الاتفاقية هي اطار مبدئي للتعاون ما بين برنامج الانمائي للأمم المتحدة الانمائي والحكومة العراقية في موضوع تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص ، ويعتقد وعن قناعة شاملة ان هناك اهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق موضوع فرص العمل وقد يكون التحدي في خلق فرص العمل وهو اكبر تحد حاليا في العراق ما بعد التحرير . وبين مدير البرنامج ان التحدي الكبير هو النهوض الاقتصادي والذي يجب ان يكون نهوضا شاملا يشمل جميع المواطنين خاصة الشباب الذين لسوء الحظ لم يتمكنوا حتى الان من الدخول إلى قطاع العمل بشكل كاف يلبي رغباتهم وطموحاتهم ، فلا بد ان يكون هناك دور للقطاع الخاص .

واوضح ان تطوير القطاع الخاص وطريقة تنميته هو ضمن استراتيجية وزارة التخطيط ، مؤكدا استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ، اذ يكون الدور المهم لنا هو موضوع دعم الوزارة في وضع اطار يساعد الوزارة لرصد تنفيذ هذه الإستراتيجية وبالنتيجة معالجة سياسات التنفيذ حسب هذا الرصد وما يعطيه من وقائع وهذا يمثل باختصار طبيعة التعاون الذي سيحصل بين وزارة التخطيط و برنامج للأمم المتحدة الانمائي (undp ) .