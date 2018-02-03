الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في سبع البور شمالي بغداد * اعتقال 8 مطلوبين بعمليات دهم في محافظة ديالى

تفجير مخلفات حربية لداعش شمالي صلاح الدين * انطلاق عملية تطهير واسعة للصحراء غربي الأنبار

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس السبت أن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي شمالي بغداد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب سوق شعبي بمنطقة سبع البور شمالي بغداد انفجرت صباح يوم امس ما ادى الى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح” ، مضيفا أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

ديالى – عمليات دهم

اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي امس السبت، القبض على ثمانية مطلوبين معظمهم بتهم الارهاب بعمليات دهم شنتها مفارز امنية في محافظة ديالى.

وقال الفريق الركن العزاوي إن “قوات امنية مشتركة نجحت، فجر يوم امس بإلقاء القبض على 6 مطلوبين على وفق المادة 4 ارهاب و2 اخرين على وفق مواد جنائية مختلفة، خلال عمليات امنية في مناطق متفرقة من محافظة ديالى” .

كركوك – هجوم مسلح

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس السبت بأن عنصرين من الحشد العشائري قتلا بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “مجموعة مسلحة هاجمت، مساء يوم امس الاول نقطة للحشد العشائري في قرية سن الذبان التابعة لناحية العباس بقضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، ما أدى الى مقتل اثنين من الحشد المتواجدين في النقطة” .

صلاح الدين – تفجير مخلفات

أوضحت مصادر أمنية في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت ان الانفجار الذي سمع في أطراف قضاء طوزخورماتو شمالي المحافظة لم يكن بسيارة ملغمة وانما تفجير مخلفات حربية تعود الى عصابات داعش الارهابية .

وذكرت المصادر انه “لم يحصل أي إنفجار في أطراف الطوز انما هناك إتلاف لأسلحة لتنظيم داعش الارهابي في أطراف بعيدة عن القضاء”.

ميسان – خطة امنية

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ميسان امس السبت انه تم عقد سلسة من الاجتماعات اليومية لمدراء أقسام وأمراء أفواج طوارئ شرطة المحافظة .

وأكد مدير الشرطة اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي خلال الاجتماع الذي عقده في في مديرية شؤون الأفواج على ضرورة رفع مستوى الأداء الميداني والإداري والسعي للحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة في المدينة وديمومة الأمن والسلام فيها، مشددا على اهمية تنفيذ الأوامر والتوجيهات وتطبيق مفردات الخطط الأمنية الدورية والآنية لضمان ديمومة الامن في ربوع المحافظة.

ذي قار – اعتقال مطلوب

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس السبت عن القاء القبض على متهم صادر بحقة حكمين غيابيين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد .

وذكر المصدر ان سيطرة تل اللحم جنوب مدينة الناصرية تمكنت من القاء القبض على المتهم الصادر بحقة حكم غيابي بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة قتل المجنى عليه {ش.ن.ح}, والسجن المؤبد لارتكابه جريمة الشروع بقتل المجنى علي {م.ن.ح} في تشرين الاول 2014 “.

البصرة – انفجار صوتية

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس السبت بأن مجهولين فجروا عبوة صوتية على مقهى تقع في قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب المحافظة، وان الاستهداف تسبب بأضرار مادية في المقهى، ولم يسفر عن اصابات.

وقال المصدر إن “عبوة صوتية فجرها مجهولون في ساعة متأخرة من الليل على مقهى تقع في منطقة محيله ضمن قضاء أبي الخصيب”، مبيناً أن ” التفجير تسبب بأضرار مادية، ولم يسفر عن إصابات بشرية” ، لافتا الى أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في المحافظة خلال 48 ساعة”.