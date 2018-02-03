«الوسطى» تواصل أعمالها بصيانة الخطوط والمحطات الكهربائية

تضمنت اطفاء المحولة الرئيسة رقم (1)

بغداد – الصباح الجديد:

تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى اعمال الصيانة الدورية لعدد من محطاتها التحويلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الاعمال تضمنت اطفاء المحولة الرئيسة رقم (1) لمعالجة نضوح الزيت من جهة مغير الفولتية في محطة جنوب الكوت 132 ك.ف الى جانب اطفاء عدد من المحولات الرئيسة لربط مناولة الارضي جهة 33 ك. ف رقم (1) في محطة الصويرة 132 ك.ف ورقم (2) في محطة اسكان الخر التحويلية ورقم (2) في محطة الدورة الصناعية 132ك.ف والعمل على فاصلة خط الحسينية رقم (1) 132 ك.ف, وكذلك اضافة غاز SF6 للمحولة الذاتية رقم (3) للطور S جهة 400 ك.ف في محطة شمال بغداد 400 ك.ف, اضافة الى معالجة نضوح الزيت على المحولة الرئيسة رقم (1) جهة 132 ك.ف في محطة الفارابي الجديدة التحويلية .

واضاف المدرس لقد تم اجراء الصيانه على قواطع الدورة جهة 11 ك.ف في محطة كصيبة التحويلية والعمل على اطفاء خط الدبوني – جصان 132 ك.ف رقم (1 + 2 ) لاستبدال العوازل المتضررة من جهة محطة الدبوني 132 ك. ف واطفاء خط جنوب بغداد – الدورة الصناعية 132 ك. ف رقم (2) لاصلاح قطع السلك من جهة محطة الدورة الصناعية 132 ك.ف, فضلا عن اجراء الصيانة على قواطع الدورة الاحتياط 11 ك.ف في محطة الدبوني 132 ك. ف واستبدال غرفة اطفاء الشرارة للطور S لمغذي المصالحية 11 ك.ف وفحص المغذي بجهاز(CONTAK D.C) و((VACUM في محطة النعمانية 132 ك. ف, وكذلك اجراء الفحص المتبادل للاجراء التشغيلي على خط شرق بغداد – ديالى 400 ك.ف في محطة الامين 400 ك . ف.

كما تم اطفاء المحولة الذاتية رقم (4) للعمل على فاصلة مجمع القوى 132 ك.ف رقم (4) في محطة شمالي بغداد 400 ك.ف, واطفاء المحولة الرئيسة رقم (3) في محطة العبيدي 132 ك.ف لاجراء الصيانة الروتينية ، وكذلك اطفاء المحولة الرئيسية رقم (1) لنقل اشارة الفصل لمناولة الارضي جهة 33 ك.ف في محطة اسكان الخر التحويلية, الى جانب اطفاء قابلو المعري – الوشاش 132 ك.ف رقم (2) لربط مناولات فوق التيار والارضي الجديدة, واطفاء خط المشتل – الفارابي القديمة 132 ك.ف لفحص وصيانة اجهزة الحماية له واطفاء خط الرشيد – الدورة الحرارية 132 ك.ف رقم (3+4) لاجراء الصيانة من قبل الخطوط, اضافة الى اجراء الصيانة الروتينية لقواطع الدورة الاحتياط جهة 11 ك.ف في محطة الدبوني 132 ك.ف واستمرار العمل على تأهيل ملفات المحولة الرئيسة رقم (1) في محطة الصويرة التحويلية ، فضلاً عن اضافة غاز SF6 لقاطع الدورة الخاص بمتنقلة النعمانية 132 ك.ف, و العمل اضافة غاز SF6 لقاطع الدورة الخاص بالمحولة الذاتية رقم (3) في محطة الرشيد 400 ك.ف.