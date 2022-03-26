المنتخب الوطني يواجه الإمارات اليوم بطموح الفوز

الأولمبي يفتتح بطولة دبي الدولية بتعادل سلبي امام فيتنام ويلاقي السعودية السبت

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب منتخبنا الوطني في الساعة 8 من مساء اليوم الخميس مباراته المهمة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 امام نظيره الإماراتي في ملعب الملك فهد الدولي في السعودية.وعقد أمس المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ مُنتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي، وحضرَ عن الجانبِ العراقي المديرُ الإداري غيث مهنا وطبيب المُنتخب الوطني عبد الكريم الصفار ومُدير التجهيزات حقي إبراهيم. وتمّ تحديدُ أطقم المُنتخبين، وسيرتدي مُنتخبنا الطَقمَ الأخضر الكامل وحارس المرمى باللونِ الأصفر، على أن تكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الذهبي .في حين سيرتدي منتخبُ الإمارات الطَقمَ الأبيض الكامل وحارس المرمى باللونِ الأسود، وتكون ملابسُ التسخين والإحماء باللون الفضي.وسيقودُ المُباراة طاقمٌ تحكيمي صيني مرتدياً الطقمَ الأحمر في المواجهةِ التي سيحتضنها ملعبُ الملك فهد في العاصمةِ السعودية الرياض.

وأجرى المُنتخب الوطني، مساء أمس الأربعاء، وحدته التدريبيّة الرئيسيّة في ملعبِ الملك فهد الدوليّ في العاصمةِ السعوديّة الرياض، وسبق التدريب المؤتمرُ الفني، في حينسيكون موعدُ المؤتمر الصحفي للمدربِ عبد الغني شهد واللاعب شيركو كريم في الساعةِ السادسة و(15) دقيقة. وعلى صعيدٍ متصلٍ، أجرى وفدُ المُنتخب الوطنيّ إجراءاتَ فحص الـ PCR ، ومن المؤمل ظهور نتائج الفُحوصاتِ بعد انتهاءِ الوحدةِ التدريبيّة.

الأولمبي يتعادل في دبي

تعادل منتخبنا الأولمبي امام فيتنام من دون اهداف في المباراة التي أقيمت أمس لحساب الجولة الأولى في بطولة دبي الدولية، وسيلعب المنتخب الأولمبي مباراته الثانية يوم السبت المقبل امام السعودية.

خليجي٢٥ ستقام في البصرة

من جانب اخر، أكدَ عضو الاتحاد المركزي لكرةِ القدم، الناطق الرسمي، أحمد الموسوي، إن الاتحاد وفرَ جميع مُستلزمات النجاح لمنتخبنا الوطنيّ في مباراته أمام نظيره الإماراتي التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ الملك فهد بالسعوديّة في الساعةِ الثامنة مساءً.. جاءَ ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للاتحادِ الذي أقيمَ أمس في مقرّه.

وأضافَ الموسوي: يتطلبُ من وسائل الإعلام كافة تقديم الدعم والمُساندة للمنتخبِ الوطني قبل يومٍ من المباراة أمام الإمارات التي يحتاجُ فيها منتخبنا الفوزَ للمنافسةِ بقوةٍ على البطاقةِ الثالثة المؤهلة للملحق. وأوضحَ: إن الاتحاد متواصلٌ مع الجهاتِ الرياضيّة في السعودية لتأمينِ حضور جمهورنا بانسيابيةٍ عاليةٍ مع تخصيصِ نسبةٍ للجمهور الإماراتي تقدر بـ ٨% من سعةِ الملعب حسب الأنظمةِ المُتعارف عليها. واختتمَ عضو الاتحاد، أحمد الموسوي، حديثه بالقول: إن زيارة اللجنة الخليجيّة إلى البصرةِ كانت ايجابيةً، وبطولة خليجي ٢٥ ستقامُ في البصرة، وهي زيارةٌ روتينيّة لتنظيمِ بطولةٍ مثاليةٍ، ومساعدة الاتحادِ المعني على إظهارِ البطولة بأفضل مستوى من جميعِ النواحي.

اختتام دورتان تدريبيتان

اختتمت، أمس، دورةُ مشرفي دوري الدرجةِ الأولى التي نظمها الاتحادُ المركزي لكرةِ القدم في مقرّ الاتحاد بمشاركةٍ واسعةٍ من المشرفين، وحاضر في الدورة المحاضرُ الآسيوي أحمد قطيشات الذي أشادَ كثيراً بحجم الحضور وتفاعلهم الكبير مع المستجداتِ التي طرحت خلال الدورة. مبيناً: إن الدورة اشتملت على محاضراتٍ نظريّة وعمليّة.

وفي سياق متصل، اختتمت، أمس، دورةُ الإشراف لكرةِ القدم النسويّة التي أقامها الاتحادُ المركزي لكرةِ القدم ولمدة يومين في مقرّه، بحضور رئيسِ اللجنةِ النسويّة رنا عبد الرحمن. وحاضرَ في الدورةِ المُحاضرُ أحمد قطيشات الذي أكدَ على أهمية الدورةِ لتطوير عمل الملاكاتِ النسويّة للمساهمةِ في إنجاحِ مُسابقات الكرةِ النسويّة.وثمّن قطيشات تفاعلَ المشاركات في الدورة، مبيناً: إن الدورة اشتملت على محاضراتٍ نظريةٍ وعمليةٍ لشرح كل المُستجدات في إدارة مبارياتِ كرةِ القدم.وأشادت المشاركاتُ بالمحاضراتِ التي طرحت في الدورة، وتناولها المواضيع التي تخدم مِشوارهن المُقبل في عمليّة الإشرافِ على مُبارياتِ الدوري النسوي.