الجيش يتوج بطلا لأندية ومؤسسات العراق بألعاب القوى

محمد نجم الزبيدي

اختتمت مؤخرا بطولة اندية ومؤسسات العراق يألعاب القوى على ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية والتي اقامها الاتحاد المركزي للعبة بمشاركة (92 ) ناديا من محافظات العراق المختلفة .

اشار الدكتور زيدون جواد ان هذه البطولة شهدت منافسة شديدة بين فرق اندية الجيش و الشرطة و الحشد الشعبي واضاف كذلك انها وبصراحه اقولها كانت ناجحة من حيث التنظيم والحضور الجماهيري الذي حضر لمشاهده ابطال عروس العاب الرياضية وقال زيدون ان البطولة شهدت تسجيل العديد من الارقام القياسية وللفعاليات التالية : عبد العزيز حاضر سجل رقما قياسيا في نصف المارثون بزمن قدره 1,8 ساعه وهو من نادي الجيش الرياضي وسجل زميله حسين ثامر رقما قياسيا في رمي المطرقة ولمسافة 60,85 متر ناسخا الرقم السابق المسجل باسمه وقدره 60,40 متر واضاف الدكتور زيدون ان هناك رقما قياسيا سجله العداء عبد علي عباس من كربلاء في نصف المارثون للشباب وقدره 1,13,49 ساعه ناسخا الرقم السابق وقدره 1,11,03 ساعه اما على صعيد النساء حيث تم تسجيل رقما قياسيا بالقفز العالي للبطلة مريم عبد الحميد من نادي اربيل وقدره 1,81 متر ناسخه الرقم السابق وقدره 1,76 متر اما على صعيد الناشئات حيث سجلت البطله (ديرمن بختيار ) من السليمانية في ركض 100 متر حواجز وقدره 12,29 ثانية ناسخة الرقم السابق وقدره 15,31 ثانية

في الواقع نستطيع القول ان نادي الجيش الرياضي عملاق في كل شيء وعليه نحن نقول ونبارك للهيئة الادارية للنادي وفي مقدمتهم جمعة عناد وزير الدفاع و الفريق الاول الركن عبد الامير يارالله والفريق الركن سمير عبد الكريم نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي واعضاء الهيئة الادارية ولمدربه جبار قاسم ولواء فارس ووليد لعيبي وحيدر إبراهيم وكذلك نشيد بالدور الكبير الذي قدمه اللواء محمد عبود سلمان مشرف فريك ألعاب القوى للنادي والعميد زهير محمد صالح مدير النادي و نشيد بدور العميد اسامة الساكني والكابتن حيدر سكر والعقيد حيدر كامل والى منتسبي النادي ومن بينهم اللواء قاسم محمد الماجدي الامين المالي للنادي.

ترتيب الفرق: اولا : توج فريق نادي الجيش الرياضي بلقب بطولة فرق اندية ومؤسسات العراق على المركز الاول جامعا 274 نقطة .. ثانيا : نادي الشرطة الرياضي حصل على المركز الثاني برصيد 264 نقطة .. ثالثا : فريق الحشد الشعبي وحصل على المركز الثالث وفي الختام لابد لنا ان نشيد بدور اتحاد العاب القوى العراقي المركزي على ما قام به من حصن التنظيم والمتابعة الرائعة خاصة من قبل الدكتور طالب فيصل الاتحاد والبطل الاسيوي المعروف وكذلك نبارك لاعضاء الهيئة الادارية للاتحاد ومن بينهم الدكتور عادل العذاري و الدكتور وليد تركي وجهود رائعة قدمتها لجنة الحكام المركزية في الاتحاد ومنهم خالد الزبيدي وحكام اللعبة الذين اشتركوا في إدارة السباقات.